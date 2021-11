Humbe celebra nominación al Latin Grammy con nuevo álbum

sencillos de Entropía como Kryptonita, Tú me hiciste volar y EL POETA, en la que canta: Todos me preguntan si yo escribo mis canciones / Si supieran que aún ni salen las mejores.

Todo ˜Entropía™ lo escribí yo, ˜Aurora™ lo escribí yo con mi hermano, dijo. Me gusta estar en todo el proceso creativo.

Humbe nació en Monterrey, pero ha pasado mucho tiempo en Chihuahua, pues su madre es de allá y se considera chihuahuense honorario. A pesar de su doble nacionalidad norteña mexicana, su música está muy alejada de la banda y el corrido.

La idea es romper estereotipos, todos somos diferentes, dijo.

Comenzó a estudiar música desde pequeño. A los 9 años tocaba el piano y ya de adolescente sabía que quería que esa fuera su profesión. Así que no consideró seriamente estudiar otra carrera. "¿Para qué desperdiciar el tiempo?, dijo. No hubo una duda ahí.

Aunque desde hace años estuvo cerca de estudios de grabación, no se había atrevido a producir su propia música, hasta Entropía.

En el momento que lo hice, me quité cualquier límite creativo que alguna vez tuve y empezamos a hacer música que realmente me define, dijo.

El título del álbum significa para Humbe caos en crecimiento y surgió tras la pandemia.

Es una forma de ver todo lo negativo que ha pasado como algo que nos impulsa a crecer y ser mejores en el futuro, explicó. Es un álbum que para crearlo y para hacerlo pasé por mucha entropía y precisamente hoy en día seguimos pasando por mucha entropía... Pero si algo tenemos que saber de la entropía, es que vienen cosas mejores.

Uno de los temas destacados es Dieznoches, una canción sobre un amor perdido con la que comenzó a crear y encontrar el hilo conductor del álbum, con toques electrónicos y reverberaciones que llevan de la música ambiental a bajos propios del hip pop.

Nace de una historia que me pasó a mí. Conocí a una chava (chica) en un restaurante, platicamos toda la noche, dijo. Pero no nos volvimos a ver nunca, ya nunca me contestó. Entonces a la mera hora no le gusté, quién sabe, pero le escribí esa canción.

no es x ti es otra de las piezas en las que Humbe crea grandes espacios en sus mezclas, con explosiones de bajos y voces y ecos que se expanden.

Esa canción para mí fue un reto producirla, dijo. Me encanta. Es una canción muy corta líricamente, pero creo que llega a donde tiene que llegar muy rápido y da un mensaje muy directo: la verdad es que hoy me importo más yo, hoy es por mí, no por ti.

También tiene una canción titulada Te conocí en Japón, aunque no ha viajado a ese país, la cual dedica a su hermano y la novia de éste.

Ellos se conocieron en Japón en un intercambio, ambos siendo de diferentes escuelas, dio la coincidencia de que los dos eran de Monterrey y hasta ahorita llevan ya casi siete años juntos, es increíble su relación, dijo.

Y en la canción 2021 menciona a sus padres, al tiempo que agradece poder respirar.

Es una canción que considero como una petición al universo por un mejor año, una mejor vida, porque sí nos tomó a muchos por sorpresa lo que pasó, lo que está pasando, creí muy necesario hacer una canción así, dijo.

Aunque en sus letras incluye alguna que otra grosería, como en EL POETA y Dieznoches, Humbe se considera un artista de R&B y música alternativa, y esto lo reflejará en Aurora, el cual fue producido y coescrito en su totalidad por él y su hermano Emiliano. El álbum está dedicado a sus padres y, al igual que Entropía, no incluirá a músicos invitados.

Abarca muchos géneros, desde el pop, el R&B, el alternativo, se va también de repente hasta el rock. Hay algunas canciones que también tienen un poco de blues y jazz, adelantó. Me gusta mucho experimentar con todos los géneros. Creo que es algo que caracteriza un poco el proyecto.

El próximo año, el 12 de febrero, Humbe se presentará en vivo en la Fórmula E de la Ciudad de México. Pero antes, el 18 de noviembre, planea asistir a la ceremonia del Latin Grammy en Las Vegas.

Ya estoy viendo qué me voy a poner, dijo emocionado.