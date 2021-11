Médico testifica en juicio a hombre acusado en Wisconsin

Un manifestante y médico voluntario dijo el lunes que sacó su propia pistola para intentar detener el derramamiento de sangre de las manifestaciones que estallaron en el verano de 2020 en Wisconsin por la muerte a disparos de Jacob Blake, un hombre negro, por un policía blanco de la ciudad de Kenosha.

Kyle Rittenhouse, que ahora tiene 18 años, está siendo juzgado por los cargos de matar a dos hombres e herir a Gaige Grosskreutz durante esas manifestaciones.

Grosskreutz, el tercer y último hombre baleado por Rittenhouse con un rifle durante una noche de turbulentas protestas por la justicia racial, testificó el lunes que él estaba apuntando con su propia arma hacia Rittenhouse, quien portaba un rifle, cuando el joven le disparó primero.

Rittenhouse, un excadete de la policía de Antioch, Illinois, había ido a Kenosha armado con un rifle semiautomático y un botiquín médico en lo que dijo fue un intento por resguardar la propiedad de las manifestaciones.

Grosskreutz subió el lunes al estrado en el juicio por homicidio contra Rittenhouse y relató cómo sacó su propia pistola para intentar detener el derramamiento de sangre.

Pensé que el acusado era un tirador activo, dijo Grosskreutz, de 27 años. Cuando se le preguntó qué pensaba mientras se acercaba a Rittenhouse, de 17 años, dijo: Que yo iba a morir.

Rittenhouse disparó primero e hirió gravemente a Grosskreutz en el brazo, arrancándole gran parte del bíceps derecho.

El fiscal Thomas Binger le preguntó a Grosskreutz por qué no disparó primero.

Ese no es el tipo de persona que soy. No es por eso que yo estaba ahí, contestó. No es lo que soy y definitivamente no es alguien en quien me gustaría convertirme.

Al ser interrogado por uno de los abogados de Rittenhouse, Grosskreutz respondió correcto cuando se le preguntó si con su pistola le apuntó a Rittenhouse justo antes de que Rittenhouse abriera fuego.