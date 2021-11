Investigan 8 muertes en festival musical de Houston

Los investigadores trabajaban el domingo para determinar cómo fue que ocho personas fallecieron en una aglomeración durante un festival de música en Houston, mientras que las familias lloraban a sus muertos y los asistentes relataban el horror y confusión que sintieron al verse atrapados entre la multitud.

Las autoridades planeaban usar videos, entrevistas a testigos y una revisión de los procedimientos de organización del evento para dilucidar qué fue lo que salió mal el viernes por la noche durante el concierto del rapero Travis Scott. La tragedia ocurrió cuando la multitud se abalanzó sobre el escenario, estrujando tanto a la gente que no podía respirar.

Billy Nasser, de 24 años, viajó desde Indianápolis para asistir al festival. Unos 15 minutos después de que empezó el espectáculo de Scott, señaló, las cosas se pusieron muy locas y los asistentes empezaron a aplastarse entre sí. Indicó que él estaba levantando gente" y tratando de sacarla.

Nasser dijo que vio a una persona en el suelo.

"Lo levanté. La gente lo estaba pisando. Le levanté la cabeza y miré sus ojos, y sus ojos estaban en blanco, (con las pupilas) hacia la parte posterior de la cabeza, declaró.

Durante el fin de semana se colocaron flores, velas, notas de condolencia y camisetas afuera del NRG Park.

Michael Suarez, de 26 años, visitó ese monumento conmemorativo improvisado después del concierto.

Es muy devastador. Nadie quiere ver o escuchar a gente muriendo en un festival, comentó. Estábamos aquí para pasarla bien, pasarla muy bien, y es devastador escuchar que alguien perdió la vida.

Entre los muertos, de acuerdo con amigos y familiares, hay un estudiante de secundaria de 14 años, una joven de 16 que amaba bailar y un estudiante de ingeniería de 21 años de la Universidad de Dayton. El más joven tenía 14 y el mayor 27.

Las autoridades de Houston no divulgaron los nombres de las víctimas ni la causa de la muerte, pero familiares y amigos empezaron a nombrar a sus seres queridos y contar sus historias el domingo.

Trece personas seguían hospitalizadas. No se dio a conocer cuál es su estado de salud. Más de 300 fueron atendidas en un hospital de campo en el concierto.

Las autoridades municipales indicaron que estaban en las primeras etapas de la investigación sobre lo que causó el pandemónium en el festival Astroworld, un evento fundado por Scott. Había unas 50.000 personas.

Los funcionarios dijeron que una de las cosas que examinarán es cómo estaba diseñada la zona alrededor del escenario.

Julio Patino, de Naperville, Illinois, se encontraba en Londres en un viaje de negocios cuando recibió una llamada a la mitad de la noche informándole de la muerte de su hijo Franco, de 21 años. Patino dijo que tenía muchas preguntas sobre lo ocurrido.

Estos conciertos deberían estar controlados, señaló. Si no saben hacer eso, deberían haber cancelado el concierto en ese momento, cuando se dieron cuenta de que había un exceso de gente. Y añadió: No debieron haber esperado hasta ver gente sobre el suelo, sin vida.

Los periodistas de The Associated Press Jake Bleiberg en Dallas; Randall Chase en Dover, Delaware; Kristin M. Hall en Nashville, y Bob Christie en New Bloomfield, Pensilvania, contribuyeron a este despacho.