Avalancha humana deja ocho muertos durante festival en Texas

y publicó fotos en Instagram tras su actuación.

Los promotores del festival tenían unidades médicas en el recinto, pero cuando que comenzó la avalancha se vieron rápidamente desbordadas, afirmó Peña.

En un video publicado en redes sociales puede verse cómo Scott suspende el concierto en cierto momento y pide ayuda para alguien entre el público: Seguridad, que alguien ayude, rápido.

El subjefe de la policía de Houston, Larry Satterwhite, estaba al frente de la multitud y dijo que parecía que la avalancha ocurrió en un momento.

De repente teníamos a varias personas en el suelo, experimentando algún tipo de paro cardíaco o algún tipo de episodio médico, dijo Satterwhite. Entonces comenzamos inmediatamente a hacer reanimación cardiopulmonar y a mover en ese momento a la gente. Fue entonces cuando fui y me reuní con los promotores y Live Nation, y acordaron terminar antes en aras de la seguridad pública.

Según Peña, el jefe de los bomberos, se desconocían por el momento las causas de las muertes, pero un forense investigará lo ocurrido. Las víctimas mortales no habían sido identificadas a primera hora del sábado.

Las autoridades montaron un centro de reunificación en un hotel para los familiares que no habían podido comunicarse con sus seres queridos y que asistieron al evento.

El jefe de la policía de Houston, Troy Finner, pidió calma e instó a la gente a no sacar conclusiones precipitadas sobre la causa del siniestro.

Creo que es muy importante que ninguno de nosotros especule. Nadie tiene todas las respuestas esta noche, dijo Finner agregando que había varios rumores en torno al evento que serían investigados por las autoridades.

Vamos a llevar a cabo una investigación y a averiguarlo porque no es justo para los productores, para cualquier otra persona implicada, hasta que determinemos qué ocurrió, qué causó la avalancha, añadió. No lo sabemos, pero lo averiguaremos.

The Associated Press contactó a un representante de Scott, pero no recibió respuesta de inmediato.

Finner dijo a reporteros que Scott y los promotores del festival cooperaron con la policía.

Scott fundó el Astroworld Festival en 2018 y se ha celebrado en la antigua ubicación del Six Flags AstroWorld cada año desde entonces, excepto en 2020 por la pandemia del coronavirus.

Otros eventos musicales en los que ha habido múltiples muertes en los últimos años incluyen la masacre de Las Vegas en 2017, cuando 58 personas murieron en el Festival de la Cosecha de la Ruta 91; el llamado incendio del Barco Fantasma en 2016 que mató a 36 personas en California y el incendio en el club nocturno Station en 2003, que mató a 100 personas en Rhode Island.