Crab Club de Yang trae historias asiáticas-estadounidenses

Uno de los clubes de moda en Hollywood es dirigido por el actor de Crazy Rich Asians (Locamente millonarios) Jimmy O. Yang y sus socios de producción. No hay DJ ni servicio VIP. Si logras ingresar, mejor que sepas cómo comer un cangrejo Dungeness.

Yang, cuya comedia romántica navideña de Netflix Love Hard (¡Qué duro es el amor!) se estrenó el viernes, ha convertido a Crab Club (Club del Cangrejo), la compañía productora que opera junto a Jessica Gao y Ken Cheng, en una verdadera fuerza de Hollywood.

¿Por qué Crab Club? El nombre proviene de sus cenas regulares de cangrejo con amigos asiáticos-estadounidenses que trabajan en el entretenimiento. El objetivo no era sólo comer, sino también apoyarse mutuamente. Las cenas rotan entre sus hogares en el área de Los íngeles. Para Yang, era un club de cena genial.

Me sentía muy normal, como cuando estaba filmando ˜Crazy Rich Asians™, donde no teníamos que dar explicaciones, dijo Yang a The Associated Press.

Al estar en Hollywood, las reuniones finalmente trascendieron más allá de ser un grupo de apoyo y ahora son una incubadora de proyectos de cine y televisión contados en sus propios términos. En 2019, Yang, Gao y Cheng formaron Crab Club, Inc., y la empresa no tardó en demostrar sus atributos.

El comediante Jo Koy se presentó a una de las cenas y hubo una chispa de sinergia, dijo Yang. Hablar de todos ellos trabajando juntos llevó al primer proyecto de Crab Club: Easter Sunday, una comedia sobre una familia filipina-estadounidense protagonizada por Koy. La cinta, que se estrenará en abril, encontró un socio en Amblin Entertainment de Steven Spielberg.

Todos creamos la historia juntos, pero Ken es el escritor principal, dijo Yang. Escribió un guion tan asombroso que Steven Spielberg le dio luz verde de manera legendaria al primer borrador.

Ahora escriben The Great Chinese Art Heist con el director de Crazy Rich Asians, Jon M. Chu, adjunto. Crab Club también está produciendo una serie de comedia de Amazon Studios, de la que Cheng será coguionista y productor ejecutivo, sobre marginados en Los íngeles.

Si alguien nos envía un proyecto, tenemos dos reglas, dijo Cheng. La primera es que tiene que destacar una voz marginada o a una comunidad marginada. Somos tres estadounidenses de origen chino; obviamente nos inclinaremos hacia proyectos asiático-estadounidenses o de la diáspora asiática... El segundo mandato, es que a los tres nos tiene que gustar y darnos ganas de hacerlo.

Las cenas del Crab Club, que se interrumpieron temporalmente durante la pandemia, no tenían la intención de ser una mesa redonda asiática exclusiva. Realmente comenzó como un encuentro para comer cangrejo. Gao, showrunner de la anticipada serie Marvel Disney+ She-Hulk, dijo que ellos y otros dos amigos crearon un chat en 2017 para alertarse mutuamente si veían cangrejos Dungeness a un precio de ganga.

Cuando los precios caían a un solo dígito por libra, todos, como los Vengadores, nos reuníamos para cenar cangrejo, dijo Gao. Nos turnábamos para hospedarnos en las casas de los demás. Y todos somos muy buenos cocineros.

El evento ha sido sólo por invitación debido a la dificultad para acomodar a más de 10 a 15 personas, y porque el anfitrión tiene que comprar los cangrejos. Su pequeño club de cocina ha comenzado a generar expectativa, con productores y actores preguntando cómo pueden unirse.

Hay gente del grupo que ha pasado tantos años aislada, siempre como la única persona asiática en los sets, dijo Cheng. Aquí, pueden inventar ideas o quejarse de que en la industria les cierren las puertas debido a su raza u origen étnico.

También se apoyan mutuamente fuera de las producciones de Crab Club. Cuando se reveló la trama de Love Hard y la selección de Yang, hubo críticas inmediatas de que el chico asiático nerd que no era una opción romántica creíble.

En la dulce ” pero no cursi ” película navideña, un hombre de Nueva York (Yang) usa una foto de su guapo amigo de la infancia como foto de perfil en un sitio de citas en línea. A través de mensajes de texto y conversaciones telefónicas establece un vínculo con una escritora de Los íngeles (Nina Dobrev). Cuando ella descubre su identidad al sorprenderlo en su casa, se producen travesuras al estilo de Cyrano.

Sabía que habría tuits como ese cuando saliera el tráiler porque, por supuesto, uno resume esa historia... Es como, ˜Oh, ¿qué estás tratando de decir? ¿Este tipo asiático con gafas no es sexy y este otro chico sí?™, dijo Yang.

Asegura que la película tiene más matices. Originalmente, su personaje no fue escrito como asiático-estadounidense. Yang asumió el papel después de lograr que los productores acordaran que el chico atractivo fuera interpretado por alguien de origen asiático (Darren Barnet de Never Have I Ever). También sabía que interpretar este papel significaba que los espectadores verían a una familia asiática en la pantalla.

Ese nivel de consideración es una de las razones por las que Cheng y Gao protegen a Yang cuando se trata de críticas.

Esta es una situación que creo que realmente ilustra el tipo de posición injusta a la que son expuestos los actores de color, dijo Gao. Jimmy realmente se preocupa por su comunidad y quiere proteger a su comunidad.

Al igual que Yang, Gao y Cheng están muy ocupados con proyectos fuera del Crab Club. Gao tiene las manos llenas con She-Hulk, donde personas de color integran más de la mitad del personal de redacción. Cheng tiene una serie de compromisos, incluido el piloto de una comedia de HBO sobre hermanos que dirigen un restaurante chino.

Sería fácil para el trío concentrarse sólo en sus propias carreras en un negocio tan despiadado. Pero también quieren ayudar a guionistas y actores emergentes a contribuir a lo que podría ser una edad de oro del arte asiático-estadounidense, dijo Cheng.

En mayo, un informe de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC encontró que sólo el 5,9% de los 51.159 papeles con diálogos en las 1.300 películas más taquilleras de 2007 a 2019 fueron interpretados por asiático-estadounidenses e isleños del Pacífico. Sólo el 3,4%, o 44, de esas películas tenían asiáticos o isleños del Pacífico como protagonistas o coprotagonistas.

La continua falta de representación es la razón por la que el trío enviará proyectos a otros guionistas si ellos no son los adecuados. Gao dice que necesitan superar la historia de Hollywood de hacer que las personas de color compitan por oportunidades.

El círculo se hace más grande, dijo Gao. Una marea creciente levanta todos los barcos. Esa es la filosofía en la que creemos.

