México: 5 militares heridos en choque con migrantes

Cerca de un centenar de migrantes rezagados de una caravana que avanza por el sur de México desde octubre se enfrentaron con piedras y palos a efectivos de la Guardia Nacional que intentaban detenerlos. Cinco agentes resultaron heridos.

Según indicó la Guardia Nacional en un comunicado, cuatro hombres y una mujer de sus elementos resultaron con lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados a hospitales.

Los guardias seguían la marcha y aparentemente habían intentado detener a algunos de los migrantes, principalmente centroamericanos, cuando un grupo de 100 a 150 hombres comenzó a apedrear dos camiones llenos de guardias con cascos y escudos de plástico. Ante la lluvia de piedras, al menos dos efectivos cayeron de los camiones a la carretera.

Vídeos de lo sucedido mostraban a uno de los guardias inconsciente en el suelo y a algunos migrantes tratando de ayudarlo después de que otros lo patearan.

Es importante precisar que los elementos de la institución en ningún momento respondieron a la agresión, agregó la Guardia Nacional.

El choque entre los oficiales y los migrantes ocurrió a escasos kilómetros del municipio sureño de Pijijiapan, en el estado de Chiapas, de donde partió la caravana el jueves para continuar su camino hacia la Ciudad de México.

Durante el despliegue, los elementos militares detuvieron a unos 30 extranjeros y pretendieron ir por otro grupo de migrantes, pero estos los recibieron con palos y piedras, obligando a los efectivos a replegarse.

El choque tuvo lugar días después de que elementos de la Guardia Nacional le dispararan a una camioneta con 14 migrantes que evadió un puesto de control, lo que dejó un muerto y cuatro heridos. Los militares dijeron que abrieron fuego cuando el vehículo intentó embestirles.

Esos caminos rurales suelen ser utilizados por traficantes de migrantes para evadir los retenes en la carretera.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la actuación de la Guardia Nacional, en una inusual crítica a este cuerpo creado durante su gobierno y del que una de sus prioridades es la lucha contra la inmigración ilegal. Los migrantes no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes, manifestó.

La caravana, la de mayor dimensión que transita por México este año, llegó a sumar unas 4.000 personas, aunque el jueves caminaban juntas poco más de la mitad. Partió el 23 de octubre de Tapachula, 110 kilómetros más al sur y casi en la frontera con Guatemala.

El jueves, por primera vez en estas casi dos semanas de trayecto, algunos grupos pequeños comenzaron a subirse a las plataformas de camiones que se los permitían para intentar avanzar un poco más rápido.

El transporte público se ha negado a subir a migrantes debido a los operativos de inspección del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional que existen a lo largo de la carretera costera de Chiapas.

Aunque la salud de los migrantes se ha visto afectada por el caminar durante 13 días, a veces bajo un sol intenso y en otras ocasiones en medio de la lluvia, la mayoría de ellos insisten en no aceptar las visas humanitarias ofrecidas por el gobierno mexicano porque desconfían que se trate de un engaño para devolverlos a Tapachula o incluso deportarlos a sus países de origen.

La oferta de regularización para personas vulnerables, entre ellas mujeres embarazadas y menores de edad, supone un cambio después de que en los últimos meses las fuerzas de seguridad optaran por disolver y detener a grupos similares, en algunas ocasiones con uso excesivo de la fuerza, como denunciaron agencias de las Naciones Unidas.

Después de la actuación del jueves, todo apunta a que las autoridades puedan seguir deteniendo a los grupos que se rezaguen del principal.