Salma Hayek se sintió como la mamá en el set de "Eternals"

Salma Hayek se ríe al responder si llegó a sentirse como la mamá del grupo en el set de Eternals.

Sí, porque también todos venían a comentarme sus problemas... y me gustó mucho, dice la actriz mexicana, quien a los 55 años interpreta a la matriarca de los 10 superhéroes en la nueva película de Marvel.

Y como muestra dijo tener miles de anécdotas.

Por ejemplo, Barry (Keoghan), que hace el papel de Druig, tiene dislexia como yo y venía todos los días a mi tráiler: ˜Ayúdame, ayúdame con las líneas, que me da vergí¼enza que me oigan los demás cómo leo™. Y ahí me sentaba con él y nos reíamos mucho. Como haciendo la tarea con mi niño, contó Hayek en una entrevista reciente por videollamada desde Londres. "Él es mucho más joven que yo, y es otro actor con dislexia. (La actriz ya se había expresado públicamente sobre este trastorno del aprendizaje de la lectoescritura).

Eternals, dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao, se estrena el viernes en salas de cine de Estados Unidos.

La cinta sigue a un grupo de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años, y que ahora se reúnen para luchar contra los malvados Deviants, una raza ficticia de humanoides. El elenco incluye a Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Gemma Chan y Lauren Ridloff (la primera actriz sorda que interpreta a un superhéroe en el universo cinemático de Marvel).

Y Hayek, en el papel de Ajak, es la única que tiene conexión directa con los Celestials, una antigua raza de seres que poseen vastas habilidades de manipulación de materia y energía, y que envió a los Eternals en una misión a la Tierra.

La actriz, que ya había tenido experiencia con CGI (imágenes generadas por computadora) en las películas Spy Kids ("Mini espías") de Robert Rodríguez, dijo que le sorprendió lo poco que se usó esta tecnología en la cinta de Zhao, la realizadora de Nomadland conocida por su estilo más bien naturalista.

Normalmente no usan locaciones (para películas de superhéroes), sino que toda la escenografía está hecha después con las computadoras. Nosotros filmamos en las Islas Canarias y aquí en el Reino Unido y me encantó, se sentía todo muy orgánico, dijo, señalando que sus únicas escenas con CGI son aquellas en las que aparece hablando con un Celestial.

Estás viendo una cruz en una pared verde mientras tienes miles de extensiones que pesan muchísimo y esta cosa que tengo en la cabeza, (una especie de casco) que también pesa, y terminaba con unos dolores de cuello... pero sólo lo hago un par de veces.

Uno de sus mayores retos, de hecho, fue el vestuario de la película. Además del tocado y las extensiones, algunos de sus trajes eran tan ceñidos que subir tan sólo unos kilos (libras) podía ser un problema.

Me daba pavor porque la filmación tomó como cinco meses. Yo no iba todos los días, pero en un periodo de cinco meses donde subas de peso, que yo voy todo el tiempo así, dice haciendo oscilaciones con la mano, decía: 'Ay, aquí sí no voy a poder ni subir ni bajar porque esos trajes...

¡Tenía toda la razón!", agregó entre risas. ¡Después de la pandemia hubo que hacer un par de tomas más y ya no entraba el traje! Lo bueno que fue algo muy chiquito (lo que hubo que filmar), porque fue de verdad traumatizante, una vergí¼enza. Pero bueno, nos pasó a muchos.

Eternals es una de cuatro películas que Hayek estrena en 2021. La actriz nominada a un Oscar (por Frida de 2002) protagonizó este año Bliss ("Dicha") junto a Owen Wilson y Hitman™s Wife™s Bodyguard ("Duro de cuidar 2") con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas y Morgan Freeman, y próximamente aparecerá en House of Gucci" ("La casa Gucci") con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino.

De las cuatro, Eternals es la única dirigida por una mujer, Zhao, a quien Hayek calificó de impresionante.

¡Le tengo una admiración!, dijo. Es súper fuerte, sabe muy bien lo que quiere. Algunas personas decían, ˜Ay, pero ha hecho películas muy chiquitas, no va a saber cómo manejar una película tan grande™. Uff, es súper técnica, culta del cine, entiende tan bien lo inmenso como lo personal... y maneja súper bien a los actores.

Zhao se encargó de armar un elenco que no podría ser más inclusivo. Además de Hayek como latina y Ridloff como la primera superheroína sorda, Eternals también presenta superhéroes negros (Brian Tyree Henry como Phastos) y de origen asiático (Chan y Ma Dong-seok, como Makkari y Gilgamesh, respectivamente) y muestra el primer beso gay de un superhéroe.

Hayek opinó que, aunque algunas veces ya se siente como a la fuerza" lo de la inclusión, "como todo lo que hace Chloe, ella lo hace de verdad de entraña, porque cree en ello, naturalmente.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.