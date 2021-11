ONG alemana rescata a 800 personas en el Mediterráneo

Un barco de rescate que llevaba a casi 400 migrantes a bordo recogió a otras 400 personas de un barco de madera de dos cubiertas que había empezado a hundirse durante la noche en el Mediterráneo central, según indicó el jueves la organización benéfica alemana que opera el barco.

La organización no gubernamental Sea-Eye dijo que el barco abarrotado pidió auxilio desde la zona de búsqueda y rescate de Malta y las autoridades maltesas no respondieron. La zona de búsqueda y rescate de la isla abarca una amplia extensión del Mediterráneo central, incluidas las aguas en torno a la isla más septentrional de Italia, Lampedusa, y parte del corredor entre Libia y Sicilia.

Dado que no había más ayuda disponible para personas en grave peligro, el barco de rescate Sea-Eye 4 viajó unas seis horas para llegar hasta la embarcación, que hacía aguas, indicó la organización alemana. Otro barco, el Rise Up, respondió a la llamada pero no recogió migrantes.

Varias personas estaban en el agua sin chaquetas salvavidas y tuvieron que ser rescatadas directamente del mar, dijo Sea-Eye, que gestiona el barco de rescate junto con la ONG Doctores Alemanes. Una persona tuvo que ser reanimada a bordo de un bote salvavidas.

El Sea-Eye 4 navegaba el jueves hacia Lampedusa, el puerto seguro más cercano, aunque la organización dijo que aún no había recibido confirmación del centro de coordinación de rescates en Roma sobre si se le permitiría atracar.

Ahora se ha activado el estado de emergencia en el Sea-Eye 4, dijo el presidente de la ONG, Gorden Isler. Cualquier demora por parte de las autoridades pone en peligro la salud y las vidas de las personas rescatadas y nuestra tripulación.

Isler acusó a Malta de eludir su deber e ignorar llamadas de auxilio.

La doctora Christine Winkelmann, miembro de la junta de Doctores Alemanes, dijo que los equipos de rescate que trabajan en la peligrosa ruta migrante del Mediterráneo central, entre el norte de ífrica y el sur de Europa, están llegando al límite de su capacidad.

Las llegadas de migrantes han subido de forma drástica este año en comparación con los dos anteriores, aunque siguen muy por debajo de las cifras de entre 120.000 y 180.000 alcanzadas entre 2014 y 2017.

En lo que va de año, 54.000 migrantes han llegado a Italia, en comparación con las 29.000 del año pasado y las menos de 10.000 de 2019, según miembros del Ministerio del Interior. Más de un tercio llegaron desde Túnez, que tiene un acuerdo para aceptar de vuelta a las personas devueltas desde Italia, aunque muchos más llegan desde Libia.