EEUU: 8.500 miembros de fuerzas militares, sin vacunarse aún

Casi 8.500 miembros activos de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de Estados Unidos no se vacunaron contra el COVID-19 para la fecha límite, incluidos 800 que simplemente se negaron y casi 5.000 que esperan respuesta a solicitudes de ser eximidos por cuestiones religiosas, informó el miércoles la Fuerza Aérea.

Sin embargo, de los 326.000 miembros activos de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial, 95,9% están totalmente vacunados y 96,9% han recibido al menos una dosis, precisó la Fuerza Aérea.

Una fuerza vacunada es una fuerza protegida, con más capacidad para desplegarse y defender nuestros intereses en cualquier lugar y momento, dijo Ann Stefanek, una vocera de la Fuerza Aérea. Recibir la vacuna contra el COVID-19 es un requisito necesario para mantener a nuestras personas seguras y saludables. Es una cuestión de disposición.

El martes se cumplió el plazo para que todos los miembros activos de la Fuerza Aérea se vacunaran. La fecha límite de la Fuerza Aérea fue la primera de todos los servicios militares, lo que proporcionó un vistazo a cómo el ejército de Estados Unidos lidiará con el mandato.

La Fuerza Aérea informó que 8.486 miembros del servicio no se habían vacunado para el martes. De este total, 800 se negaron verbalmente, otros 2.753 no habían iniciado el proceso de vacunación por motivos no indicados en el comunicado de la Fuerza Aérea y 4.933 esperan respuesta a su petición de exención por motivos religiosos.

La Fuerza Aérea dijo que para el 2 de diciembre completaría su revisión de las peticiones de exenciones por motivos religiosos o médicos. Agregó que ninguna exención por motivos religiosos se había aprobado.