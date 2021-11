Youngkin gana votación en Virginia, sobresalta a demócratas

Glenn Youngkin ganó el miércoles de madrugada las elecciones a gobernador de Virginia, impulsado por las disputas de la guerra cultural en torno a escuelas y raza para unir a los más fervientes seguidores del expresidente Donald Trump con suficientes votantes de suburbios como para convertirse en el primer republicano que obtiene un puesto electo del estado en 12 años.

Juntos cambiaremos la trayectoria de esta mancomunidad, dijo Younhkin a los seguidores que celebraban en el salón de baile de un hotel en Chantilly, unas 25 millas al oeste de Washington. Cuando se dio por decidida la votación, en torno a las 00:45, en la sala había sonado Thunderstruck, de AC/DC.

Youngkin prometió mejorar de inmediato las escuelas del estado. No hay tiempo que perder. Nuestros hijos no pueden esperar. Trabajamos en tiempo de gente de verdad, no en tiempo de gobierno, afirmó.

Además de la dolorosa derrota demócrata en Virginia, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, estaba inmerso en una reñida pelea frente al exasembleísta estatal Jack Ciattarellien su aspiración de convertirse en el primer gobernador demócrata reelegido allí en más de cuatro décadas.

Las elecciones eran la primera prueba importante de la opinión de los votantes desde que Biden asumió el cargo, y los resultados eran una sombría advertencia sobre el apoyo al mandatario.

La Casa Blanca se ha visto afectada en los últimos meses por la caótica salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, una recuperación económica por momentos accidentada en medio de la pandemia y una agenda legislativa en peligro de estancarse en el Capitolio.

Youngkin, un novato político y exejecutivo de fondos privados, pudo aprovechar la aparente apatía de los votantes demócratas de base tras años de elecciones presentadas como victorias imprescindibles. Logró describir a McAuliffe, exgobernador del estado y amigo cercano de Bill y Hillary Clinton, como parte de una clase privilegiada de políticos. También aprovechó un desliz de su rival hacia el final de la campaña, que durante un debate sugirió que los padres debían jugar un papel mínimo en diseñar el currículo escolar.

Mientras tanto, las votaciones a alcaldías de ciudades como Nueva York, Boston, Saint Louis, Detroit y Seattle prometían transformar el liderazgo en muchas de las ciudades más grandes del país.

En otra parte, el excapitán de policía demócrata Eric Adams ganó la elección para alcalde en la Ciudad de Nueva York, y los votantes de Boston eligieron a la concejal Michelle Wu, la primera alcaldesa asiáticoestadounidense de la ciudad. Cincinnati eligió a su primer alcalde asiáticoestadounidense, Aftab Pureval.

Los votantes de Minneapolis rechazaron una iniciativa que pedía reformar la policía de su ciudad, donde un policía blanco mató a George Floyd wen 2020, desencadenando la mayor oleada de protestas contra el racismo en generaciones.

Los periodistas de The Associated Press, Ben Finley, en Norfolk, Virginia; Hank Kurz, en Richmond, Virginia; Alexandra Jaffe, en McLean, Virginia, y Jill Colvin, en Nueva York, contribuyeron a este despacho.