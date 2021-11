Empeora opinión de los estadounidenses sobre la economía

Las opiniones de los estadounidenses sobre la economía del país se agriaron en el último mes, según una encuesta difundida el lunes, y casi la mitad espera que las condiciones empeoren el próximo año.

Solo el 35% de los encuestados considera que la economía de Estados Unidos es buena, mientras que el 65% la considera mala, según un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En septiembre, 45% de los estadounidenses calificaron de buena la economía. En en enero y febrero, cuando la pandemia de coronavirus se extendía por todo el país, el sentimiento era similar al de ahora.

El deterioro del sentimiento económico de los estadounidenses se produce mientras el costo de los bienes está aumentando en todo el país, en particular los precios de la gasolina, y cuando los cuellos de botella en las cadenas mundiales de suministro dificultan la compra de todo, desde muebles hasta automóviles. El Departamento del Trabajo informó a principios de octubre que los precios al consumidor en septiembre subieron 5,4% respecto del año anterior, el mayor aumento anual desde 2008.

Nadine Christian, de 55 años, está preocupada por el aumento del costo de vida en el último año.

Crecí en la década de 1970 y recuerdo que a mis padres les resultaba difícil llegar a fin de mes, dijo Christian, refiriéndose a la última vez que la economía estadounidense se vio gravemente afectada por la fuerte inflación. No es tan malo como en aquel entonces, pero siento que cualquier día podríamos descarrilarnos.

El 47% de los estadounidenses espera que la economía empeore el próximo año y el 30% cree que mejorará. En una encuesta de AP-NORC realizada en febrero y marzo, la situación era al revés: el 44% esperaba que la economía mejorara en el próximo año y solo el 32% dijo que empeoraría.

___

La encuesta AP-NORC de 1.083 adultos se realizó del 21 al 25 de octubre utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC representativo de la población de EEUU. El margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales.

___

Swanson informó desde Washington.