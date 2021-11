Desfile de Macy™s de Acción de Gracias regresa con Baby Yoda

Nelly y Jordan Fisher, mientras que Jon Batiste estará en una carroza con temática de cocodrilo que celebra la música, la comida y la cultura de Luisiana.

Otras celebridades anunciadas incluyen a Carrie Underwood, Jimmie Allen, Kelly Rowland, Rob Thomas, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Foreigner, Andy Grammer, Mickey Guyton, Chris Lane, Miss América Camille Schrier, los Muppets de Sesame Street y los tres presentadores pasados y actual de Blue™s Clues: Steve Burns, Donovan Patton y Josh Dela Cruz.

Algunos de los globos que regresan serán del astronauta Snoopy, The Boss Baby (Un jefe en pañales), Diary of a Wimpy Kid (Diario de un chico en apuros), Chase de Paw Patrol (Patrulla de cachorros), el Pillsbury Doughboy, Red Titan de Ryan™s World, el Papá Pitufo de The Smurfs (Los Pitufos), Sonic the Hedgehog (Sonic, el erizo) y SpongeBob SquarePants (Bob Esponja).

El desfile de Macy™s ha sido un inicio tradicional de la temporada navideña y los espectadores a menudo se alinean a lo largo de la ruta para animar a unos 8.000 participantes, dos docenas de carrozas, artistas y bandas de música.

El año pasado, la ruta habitual de 2 millas y media (unos 4 kilómetros) a través de un abarrotado Manhattan se descartó a favor de concentrar los eventos en un tramo de una cuadra de la calle 34, frente a la emblemática tienda por departamentos que la patrocina. Muchas actuaciones se grabaron previamente y la mayoría de los artistas participaron a distancia para reducir los viajes. Los globos fueron atados a vehículos especiales en lugar de ser controlados por manipuladores.

A los visitantes de este año se les permitirá una vez más ver los globos inflados el día antes del desfile siempre que muestren prueba de vacunación. Los niños menores de 12 años pueden ir acompañados de un adulto vacunado.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.