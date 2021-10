Drexler y Tangana continúan su fructífera colaboración

Lo que comenzó como admiración mutua continúa dando frutos para Jorge Drexler y C. Tangana.

El veterano músico uruguayo y el rapero español emergente, que actualmente comparten dos nominaciones al Latin Grammy, lanzaron el jueves por la noche una nueva colaboración: Tocarte.

El tema, tan lleno de energía como de sensualidad, fue creado en 2020 en plena pandemia de coronavirus, cuando abrazarse y besarse de pronto se volvieron actividades riesgosas, y formará parte del próximo álbum de Drexler. De hecho, fue el primero que compusieron juntos, con Víctor Martínez, un habitual colaborador de Tangana, y Pablo Drexler, el hijo de Jorge.

˜Tocarte™ se hizo en unas seis horas en total y quedó terminada prácticamente como está ahora, dijo Drexler el viernes en una entrevista por videollamada desde España.

Para mí rítmicamente tiene algo de Brasil, del pan carioca, y también de cómo utilizamos la percusión en la música más urbana, pero desde un punto de vista súper orgánico, dijo Tangana en la misma llamada.

Y la guitarra de Víctor, la lleva al mundo del flamenco, que es un lenguaje que yo no uso habitualmente, añadió el cantautor uruguayo, quien además contó por primera vez con su hijo como coautor y coproductor del tema.

Valiente o gallina / La bolsa o la vida / Picar medicina / Chupar golosina / Perder la partida / Beber tu saliva / Jugarme la vida / Buscarme la ruina / Tocarte, dice parte de la letra. Tocarte / Tocarte...

El respectivo video musical, también lanzado el jueves, fue filmado en 16 mm hace cerca de un mes en Madrid bajo la dirección de Joana Colomar y muestra a parejas de diversas edades, razas y sexos, precisamente, tocándose.

La relación musical de Drexler, de 57 años, y Tangana, de 31, comenzó hace tres años en la alfombra roja de los Latin Grammy, cuando ambos fueron presentados por su publicista en común, Romina Andrea Magorno.

Literalmente son como almas gemelas, dijo Magorno en un mensaje de texto a la AP el viernes. Cuando conocí a ˜Pucho™ (apodo de Tangana, cuyo verdadero nombre es Antón ílvarez Alfaro) me dije ˜esta es una versión joven de Jorge™.

Tangana, quien se dijo un admirador de Drexler de toda la vida, contó lo sorprendido que quedó cuando el ganador de un Oscar y cinco Latin Grammy le dijo que conocía su trabajo y que la admiración era mutua. Tangana no sólo ha lanzado su propia música; también es conocido como coautor de la mayoría de las canciones del exitoso álbum de Rosalía El mal querer.

Me acuerdo que él me picó desde el primer día, me puso el reto de a ver si era capaz de escribir una décima. Y desde ese momento empezó ahí como una correspondencia... hasta el momento que ya hemos trabajado muchas veces juntos, dijo el rapero.

Ese primer contacto fue muy bonito para mí también, recordó Drexler. ¡Le debemos una a Romina! Tenemos que invitarla a comer ahora cuando vayamos a Las Vegas porque para mí ha sido el encuentro artístico musical más importante que he tenido en los últimos tiempos.

Resaltó que aunque ambos han colaborado con otros músicos a lo largo del camino, en su mayoría ha sido para proyectos puntuales. Pocas veces las interacciones tienen esto que nos pasó a nosotros que se generó una especie de continuidad que ha dado varios frutos, dijo.

El 18 de noviembre volverán a la gala de los Latin Grammy, donde no sólo se medirán por los gramófonos a la mejor canción alternativa (por Nominao, que coescribieron e interpretan juntos) y la mejor canción de pop/rock (por Hong Kong, coescrita por Drexler e interpretada por Tangana y Andrés Calamaro), sino que también cantarán juntos.

Tangana tiene una nominación adicional a mejor canción de pop/rock por Te olvidaste, que interpreta con Omar Apollo.

