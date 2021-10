Pobreza, gloria y droga en serie biográfica de Maradona

Esta vez todos podrán ver el debut de Diego Maradona.

A poco de cumplirse un año de la muerte del astro futbolístico, el primer capítulo de una serie biográfica con revelaciones sobre su niñez, éxito deportivo y consumo de drogas estrenó el jueves su primer capítulo el Canal Nueve de televisión abierta en Argentina tras una premiere en el estadio de Argentinos Juniors, el mismo donde el Diez inició su carrera profesional a mediados de la década de 1970.

Maradona: sueño bendito, que contó con el aval del propio ídolo antes de su deceso el 25 de noviembre de 2020, fue producida por Amazon Prime Video y a partir del viernes podrá verse completa en la plataforma de streaming en más de 240 países.

Maradona, que este sábado habría cumplido 61 años, firmó en 2019 el contrato que dio luz a la serie autobiográfica, aunque no por ello ofrece una mirada condescendiente sobre su vida, según sus realizadores.

Las primeras escenas abordan la sobredosis de cocaína que lo tuvo al borde de la muerte en enero de 2000. Interpretado por el actor argentino Juan Palomino, un Maradona excedido de peso camina desorientado por una playa de Punta del Este, exclusivo puerto turístico de Uruguay. Luego cae desplomado al piso y en un primer plano pueden observarse restos de cocaína en su nariz.

Para entender a Maradona primero hay que entender el contexto político, social y económico que vivió, dijo Palomino a medios extranjeros antes de la difusión del primer capítulo titulado Promesa. La soledad de Maradona no se la deseo a nadie.

La serie hace un recorrido que incluirá sus humildes comienzos en Villa Fiorito, sus gestas deportivas en Nápoles y la consagración con la selección argentina en el mundial de México 1986.

Los actores argentinos Nazareno Casero, Nicolas Goldschmidt y Palomino interpretan a Maradona en las distintas etapas de su vida. Figuras de la escena local también encarnaron a personajes relevantes en la historia del ídolo, como sus padres, Don Diego y Doña Tota, su exesposa Claudia Villafañe y su histórico representante Guillermo Coppola.

La serie está llena de aciertos, desde filmar en locaciones reales. Estar en lo que era el cuarto, la cama de la Tota, fue muy fuerte, destacó la actriz Mercedes Morán, quien interpreta a la madre del astro.

Fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora.

El estreno de Maradona: sueño bendito también promete dar inicio a una batalla legal contra los productores liderada por Villafañe, madre de dos de las hijas del futbolista, quien se opuso a su mención en la producción. La abogada de Villafañe, Elba Marcovecchio, adelantó que ya tienen lista una demanda contra Amazon en caso de que su clienta sea injuriada por el contenido de la serie.

Estoy muy tranquila del trabajo que se hizo, fue muy responsable, con todo el respeto del mundo. Lo que pueda llegar a pasar no lo sabemos, no me puedo meter en eso", dijo la actriz Laura Esquivel, quien interpretó al gran amor en la vida del ex jugador. Estamos felices de lo que contamos, la amamos a Claudia, es una persona extremadamente fuerte, leona, protectora de sus hijas.

Antes de su muerte, Maradona había demandado a su exesposa por supuesto fraude en operaciones inmobiliarias con su dinero en Estados Unidos.

Maradona murió el año pasado de un paro cardíaco durante una internación domiciliaria en las afueras de Buenos Aires. Siete profesionales de la salud fueron imputados por presunta negligencia médica. La causa sigue bajo investigación.