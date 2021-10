Alguacil: set mostró "cierta autocomplacencia" con las armas

durante el allanamiento al set del western Rust.

Obviamente, creo que la industria ha tenido un historial reciente de seguridad. Creo que hubo cierta autocomplacencia en este set, y creo que hay algunos problemas de seguridad que deben ser abordados por la industria y posiblemente por el estado de Nuevo México, dijo Mendoza en una conferencia de prensa casi una semana después de que ocurriera el tiroteo durante un ensayo.

Las autoridades también confirmaron que no había imágenes del tiroteo, que ocurrió durante un ensayo.

Los investigadores creen que el arma de Baldwin disparó una sola bala que mató a la cinefotógrafa Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

Los detectives han recuperado un proyectil de plomo que creen que el actor disparó la semana pasada. Se están realizando pruebas para confirmar si el proyectil tomado del hombro de Souza fue disparado por el mismo revólver Colt largo que usó Baldwin.

Se incautaron otras dos armas, incluido un revólver de acción simple que pudo haber sido modificado y una pistola de plástico que se describió como un revólver, dijeron las autoridades.

Sospechamos que hubo otras rondas reales, pero eso depende de la prueba. Pero ahora mismo vamos a determinar cómo llegaron allí, por qué estaban allí, porque no deberían haber estado, señaló Mendoza.

La fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies dijo que los investigadores aún no pueden decir si fue negligencia o por quién. Lo llamó un caso complejo que requerirá más investigación y análisis.

Se necesitarán muchos más hechos, hechos corroborados, antes de que podamos llegar a ese estándar de negligencia criminal, dijo.

Los investigadores dijeron que planean hacer seguimiento de los informes de otros incidentes relacionados con fallas con armas en el plató.

El tiroteo ha desconcertado a los profesionales de Hollywood y ha provocado llamados para regular mejor las armas de fuego en los sitios de rodaje o incluso prohibirlas en la era de las imágenes realistas generadas por computadora. Los registros judiciales dicen que un asistente de dirección tomó el arma de una carretilla e indicó que era segura de usar al gritar arma fría.

La armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, dijo que verificó las balas falsas el día del tiroteo para asegurarse de que ninguna fuera caliente. También le dijo a un detective que, si bien las armas utilizadas para la filmación estaban guardadas durante la pausa del almuerzo del equipo, las municiones se dejaron en un carrito sin asegurar, según una orden de registro publicada el miércoles antes de la conferencia de prensa.

Gutiérrez Reed le dijo a un detective que nunca se guardaron municiones reales en el set.

El asistente de dirección David Halls, quien le entregó el arma a Baldwin antes del tiroteo, dijo que Gutiérrez Reed generalmente abría la escotilla del arma y hacía girar el tambor, aunque no recordaba si lo hizo antes del tiroteo. Dijo que sólo recordaba haber visto tres rondas en el arma, según la orden.

Después del tiroteo, Halls le llevó el arma a Gutiérrez Reed y dijo que vio cinco rondas en el arma, al menos cuatro de ellas falsas indicadas por un agujero en el costado y una tapa en la ronda. Halls dijo que también había una carcasa en la pistola que no tenía la tapa y que no tenía el orificio que indicaba que era falsa, según la orden judicial.

David indicó que el incidente no fue un acto deliberado, según una orden emitida el miércoles para registrar un camión utilizado en el set.

Baldwin, de 63 años, conocido por sus papeles en 30 Rock, The Departed (Los infiltrados) y The Hunt for Red October (La caza al Octubre Rojo), además de su personificación del expresidente Donald Trump en Saturday Night Live, ha descrito el suceso como un accidente trágico.

La pistola que utilizó Baldwin fue una de las tres que la armera había colocado en una carretilla afuera del edificio donde se estaba ensayando una escena, según los registros judiciales.

Souza, que estaba detrás de Hutchins, dijo a los investigadores que nunca debería haber balas reales cerca del lugar.

Las autoridades han incautado tres revólveres negros, cinturones de armas con fundas, cajas de municiones, una riñonera con municiones, varios casquillos usados y prendas de vestir e hisopos con lo que se creía que era sangre.

La producción de Rust se ha visto aquejada por disputas en el lugar de trabajo desde el comienzo a principios de octubre. Horas antes del tiroteo, varios miembros del equipo de cámara abandonaron el set en medio de discordias por las condiciones laborales, incluidos los procedimientos de seguridad.

Es poco probable que Baldwin, en su papel de actor, sea responsabilizado penal o civilmente de la tragedia. Sin embargo, como productor, se encuentra entre una larga lista de asociados de la película que podrían enfrentarse algún tipo de responsabilidad.

Colegas han expresado su preocupación sobre el historial de seguridad de Halls en dos producciones anteriores. Halls no ha devuelto llamadas telefónicas ni mensajes de correo electrónico en busca de declaraciones.

Rust Movie Productions, la productora, dice que está cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y llevando a cabo su propia revisión interna de los procedimientos con el cierre de la producción.