EEUU emite su primer pasaporte con género X"

Estados Unidos emitió su primer pasaporte con designación de género X, un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres, dijo el Departamento de Estado el miércoles. Se espera poder ofrecer la opción a personas personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a principios del próximo año, informaron las autoridades.

La enviada diplomática especial de Estados Unidos para derechos LGBTQ, Jessica Stern, dijo que el paso es histórico y celebratorio, y agregó que coloca los documentos del gobierno en línea con la realidad vivida de que existe un espectro más amplio de características humanas que el reflejado en las dos designaciones previas.

Cuando una persona obtiene un documento de identificación que refleja su verdadera identidad, vive con mayor dignidad y respeto, dijo Stern.

El departamento no dijo a quién se le emitió el pasaporte, argumentando razones de privacidad. Un funcionario del departamento se negó a decir si se trataba de Dana Zzyym, una persona intersexual residente en Colorado que ha estado en una batalla legal con el departamento desde 2015.

A Zzyym se le negó el pasaporte por negarse a marcar masculino o femenino en la solicitud. De acuerdo con documentos, Zzyym escribió intersexual sobre las secciones marcadas M y F y solicitó una marca X de género.

Zzyym nació con características físicas sexuales ambiguas, pero fue criado como niño y se sometió a varias operaciones que no lograron hacerle verse completamente masculino, de acuerdo con documentos en la corte. Zzyym sirvió en la Armada como hombre, pero más adelante comenzó a identificarse como intersexual cuando trabajaba y estudiaba en la Universidad Estatal de Colorado. La negativa de pasaporte para Zzyym le impidió viajar a una reunión de la Organization Intersex International en México.

El Departamento de Estado anunció en junio que estaba dando pasos para incluir una tercera asignación de género, pero dijo que eso tomaría tiempo porque requeriría una extensa actualización de los sistemas de computadoras. Un funcionario del departamento dijo que la solicitud de pasaportes y la actualización del sistema con X aún tienen que ser aprobadas por la Oficina de Administración y Presupuesto, que aprueba todos los formularios del gobierno, antes de poder emitidos.

El departamento ahora les permite a los solicitantes seleccionar por su cuenta su género como masculino o femenino, eliminando el requerimiento de proveer un certificado médico si su género no se correspondía con el listado en sus otros documentos de identificación.

Estados Unidos se suma a un puñado de países, incluyendo Australia, Nuevo Zelanda, Nepal y Canadá, en permitir que sus ciudadanos designen otro género, aparte de masculino o femenino, en sus pasaportes.

Stern dijo que su oficina planeaba hablar sobre la experiencia con el cambio en sus interacciones en todo el mundo y que ella espera que eso ayude a inspirar a otros gobiernos a ofrecer la opción.

Nosotros vemos esto como una forma de afirmar y elevar los derechos humanos de las personas trans, intersexuales y no conformes con el género y no binarias en todas partes, dijo.

___

Matthew Lee contribuyó desde Washington.