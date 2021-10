Myanmar se ausenta de cumbre de ASEAN en protesta

Los líderes de las naciones del sudeste asiático iniciaron el martes una cumbre virtual de la que Myanmar se ausentó en protesta después de que su general de mayor rango fue excluido por rehusarse a cooperar para poner fin a la crisis en su país desde la toma militar.

La exclusión del general Min Aung Hlaing fue una humillación para las fuerzas armadas de Myanmar y el rechazo más notable de parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desde que el ejército derrocó a la líder Aung San Suu Kyi y asumió las riendas del gobierno el 1 de febrero.

Brunei, que preside este año al bloque de 10 integrantes, invitó a la diplomática de mayor rango de Myanmar, Chan Aye, como representante no política, pero no se presentó al encuentro, informaron dos diplomáticos, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a tocar el tema con la prensa.

El Ministerio del Exterior de Myanmar prometió el lunes impugnar la medida sin precedentes de la ASEAN de reducir la participación de su país durante la cumbre de tres días, la cual se realiza en video debido a las restricciones por el coronavirus. Indicó que le informó a Brunei que únicamente puede aceptar la participación del general, quien actualmente encabeza al gobierno, o de un representante de nivel ministerial.

í las pláticas se integrarán otros líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los mandatarios de China y Rusia, quienes se prevé que resalten el deterioro de la crisis en Myanmar y la pandemia, así como temas en materia de economía y seguridad.

La sanción de la ASEAN a Myanmar significa un cambio en los principios fundamentales del bloque de no interferir en los asuntos domésticos de otros y de decidir por consenso. Myanmar señaló que vetar la participación de su líder militar en la cumbre viola dichos principios, los cuales están consagrados en la carta del grupo.