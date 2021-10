EEUU: Grupo ultraderecha dice tener más de 60.000 miembros

El fundador de un grupo de ultraderecha y antigobierno afirma que un reporte que calculó el rápido crecimiento de la organización durante el último año subestimó la cantidad real de integrantes.

Ammon Bundy discrepó con el informe del Instituto para la Investigación y la Educación sobre Derechos Humanos (IREHR por sus siglas en inglés) al decir que el grupo People™s Rights es en realidad mucho mayor y más bien una red en lugar de una organización oficial.

El reporte, difundido la semana pasada, indicaba que la organización había crecido cerca de 53% en el último año a más de 33.000 integrantes, expandiéndose con rapidez en todo Estados Unidos y abriéndose paso a Canadá.

El informe del IREHR es drásticamente impreciso. No estoy seguro de dónde sacaron su información, escribió Bundy en un email el sábado. El fundador de People™s Rights aseguró que el grupo contaba con 62.337 integrantes hasta el sábado.

Me alegra que el reporte cuente menos para que el FBI no piense que somos una amenaza para la ˜democracia™, escribió Bundy. Si seguimos creciendo de esa manera podríamos hacer que el FBI se encele y me encarcele de nuevo sin motivo alguno.