Minnesota: Legisladores piden a Congreso medalla para Prince

Legisladores de Minnesota presentaron el lunes una resolución para otorgar póstumamente la Medalla de Oro del Congreso al superastro del pop Prince, citando su marca indeleble en Minnesota y la cultura estadounidense, conoció The Associated Press.

La medalla es uno de los más grandes honores de la nación a un civil y en el pasado se ha otorgado a George Washington, los hermanos Wright, Rosa Parks, la Madre Teresa, los Navajo Code Talkers, los Tuskegee Airmen y el Dalai Lama.

El mundo es mucho más genial porque Prince estaba en él: tocó nuestros corazones, abrió nuestras mentes y nos hizo querer bailar. Con esta legislación, honramos su memoria y contribuciones como compositor, intérprete e innovador musical. El morado reina en Minnesota hoy y todos los días gracias a él, dijo la senadora demócrata Amy Klobuchar, quien representa al estado, en un comunicado.

Prince, cuyos éxitos incluyen Little Red Corvette, Let™s Go Crazy y When Doves Cry, murió el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental de fentanilo en su propiedad de Paisley Park en Chanhassen, Minnesota. Tenía 57 años.

La resolución para Prince es dirigida por Klobuchar y la representante estadounidense Ilhan Omar, una demócrata que representa a Minneapolis en la Cámara de Representantes. La delegación completa de Minnesota funge como copatrocinador e incluye a la senadora Tina Smith y los representantes Jim Hagedorn, Angie Craig, Dean Phillips, Betty McCollum, Tom Emmer, Michelle Fischbach, Pete Stauber y Omar.

Prince es un ícono de Minnesota, dijo Omar en un comunicado. Demostró que estaba bien ser un chico negro y bajito de Minneapolis y aun así cambiar el mundo. No sólo cambió el arco de la historia de la música; puso a Minneapolis en el mapa.

La legislación señala que Prince es ampliamente considerado como uno de los mejores músicos de su generación, con siete premios Grammy, seis American Music Awards, un Oscar por la banda sonora de Purple Rain y un Globo de Oro.

Agrega que es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo y que Purple Rain fue agregado por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine. El proyecto de ley también pone en el registro del Congreso el glifo que usó en lugar de su nombre durante un tiempo que Prince llamó El símbolo del amor.

Según las reglas, las medallas de oro del Congreso requieren el apoyo de al menos dos tercios de los miembros tanto del Senado como de la Cámara de Representantes antes de que el presidente pueda convertirlas en ley. La legislación Prince se presentará en la Cámara y el Senado.

El cantante, compositor, arreglista e instrumentista, cuyo nombre completo era Prince Rogers Nelson, se abrió paso a fines de la década de 1970 con los éxitos Why You Wanna Treat Me So Bad? y I Wanna Be Your Lover y alcanzó el estrellato durante la década siguiente con álbumes como 1999 y Purple Rain. Otros de sus producciones notables son Sign O™ the Times, Graffiti Bridge y "The Black Album.

Si se aprueba y fabrica la medalla de oro, el proyecto de ley solicita que se entregue a la Smithsonian Institution para que se exponga en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.

