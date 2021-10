Japonesa Sumitomo niega venta de su mina en Bolivia

La japonesa Sumitomo Corporation negó el lunes la venta a empresarios bolivianos de San Cristóbal, la mina a cielo abierto más grande del continente, y aseguró en un comunicado que no se ha tomado ninguna decisión.

Aunque algunos medios informaron que Sumitomo Corporation vendería sus participaciones en Minera San Cristóbal (MSC), esto no ha sido anunciado por Sumitomo y no se ha tomado ninguna decisión, dice el comunicado que la japonesa publicó en su sitio web y que fue confirmado a The Associated Press por la minera.

El domingo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Fernando Barbery, vinculado a la agroindustria, anunció gestiones por parte de un consorcio de empresarios bolivianos para la compra del yacimiento. Estamos en la fase final (para la compra) con los actuales propietarios, dijo Barbery en rueda de prensa en la ciudad sureña de Potosí, donde opera San Cristóbal.

Situada al suroeste del país, es el emprendimiento minero más importante de Bolivia con cerca de 1.400 obreros y empleados y exporta concentrados de zinc, plata y plomo. Es el sexto productor más grande de zinc y el cuarto productor de plata del mundo, según la compañía minera.

Debido a la pandemia y la baja en las cotizaciones internacionales los ingresos de la Minera San Cristóbal cayeron el año pasado respecto de 2019, según reportes de la empresa, que debió paralizar las operaciones en 2020 en dos oportunidades después de que varios trabajadores dieran positivo al COVID-19.

Barbery estaba acompañado en la rueda de prensa de un empresario minero boliviano que fue candidato a senador por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2019, que fueron anuladas por denuncias de fraude.