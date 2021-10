Pese a estreno híbrido, "Dune" debuta en la cima de taquilla

La cinta dirigida por Denis Villeneuve Dune debutó con una recaudación de 40,1 millones de dólares en la taquilla en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, atrayendo a un gran número de personas que acudieron a ver la estruendosa epopeya de ciencia ficción en la gran pantalla, a pesar de que también está disponible en streaming en los hogares.

Warner Bros. lanzó la producción de Legendary Entertainment de manera simultánea en los cines y en HBO Max. Cuando el estudio trazó ese camino para todos sus estrenos de 2021 debido a la pandemia, la forma en que la estrategia afectaría a Dune -uno de los espectáculos más esperados del año- fue siempre una de los mayores interrogantes. Villeneuve protestó airadamente la decisión.

"Creo firmemente que el futuro del cine estará en la gran pantalla, sin importar lo que diga cualquier diletante de Wall Street, escribió Villeneuve en una larga declaración a Variety el pasado diciembre.

Warner Bros. ha mantenido la postura de que volverá a lanzar sus cintas únicamente en los cines el próximo año. Por ahora, Dune, que contó con un presupuesto de 165 millones de dólares, representa el mejor estreno doméstico de cualquiera de los lanzamientos híbridos del estudio, superando los 31,7 millones de dólares de Godzilla vs. Kong en marzo. Las expectativas habían sido de unos 30 a 35 millones de dólares para Dune".

Dune es el segundo intento por adaptar a la gran pantalla la epopeya de Frank Herbert de 1965, después de la denostada versión de David Lynch en 1984. La película de Villeneuve, que adapta sólo la primera mitad del libro, está protagonizada por Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya y Javier Bardem. Legendary y Warner Bros. aún no han confirmado una secuela de Dune, que narra un violento cambio de poder en el planeta desértico Arrakis, donde se cosecha un valioso mineral llamado especia.

A continuación, las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales se darían a conocer el lunes.

1. Dune, 40,1 millones de dólares.

2. Halloween Kills, 14,5 millones.

3. No Time to Die, 11,9 millones.

4. Venom: Let There Be Carnage, 9,1 millones.

5. Ron™s Gone Wrong, 7,3 millones.

6. The Addams Family 2, 4,3 millones.

7. The Last Duel, 2,1 millones.

8. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2 millones.

9. The French Dispatch, 1,3 millones.

10. Free Guy, 258.000 dólares.