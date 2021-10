Peter Scolari de Newhart y Girls muere a los 66 años

Peter Scolari, el versátil actor de carácter cuyos créditos de televisión incluyen a un productor yuppie en Newhart y a un papá en el closet en Girls, y quien actuó en Broadway con su amigo Tom Hanks en Lucky Guy, ha muerto. Tenía 66 años.

Scolari falleció el viernes por la mañana en Nueva York después de luchar dos años contra el cáncer, de acuerdo con Ellen Lubin Sanitsky, su mánager.

Llamó por primera vez la atención como el hasta entonces desconocido compañero de reparto de Hanks en la serie de comedia Bosom Buddies de 1980-82 en la que sus personajes se hacían pasar por mujeres para vivir en un edificio de precio accesible, pero exclusivo para damas.

Los actores trabajaron juntos en varios proyectos más incluyendo el debut como director de cine de Hanks That Thing You Do! (¡Eso que tú haces!) de 1996 y en la obra Lucky Guy de Nora Ephron de 2013 sobre el columnista de diarios Mike McAlary.

Scolari también actuó en Broadway en Wicked, Hairspray y en Bronx Bombers de 2014 en la que interpretaba al beisbolista Yogi Berra.

Fuimos amigos y colegas por más de 40 años, dijo Bob Newhart en un comunicado a The Associated Press. Señaló que las contribuciones de la pareja que hacían en pantalla Scolari y Julia Duffy en Newhart eran una parte esencial del éxito del programa.

En la vida real era una persona fantástica y era una alegría trabajar con él. Lo echaremos mucho de menos y su muerte a los 66 años es demasiado temprano, dijo Newhart.

Entre los papeles recientes de Scolari destaca su interpretación del obispo Thomas Marx en la serie sobrenatural Evil. El cocreador de la serie Robert King lo recordó como maravilloso.

Era uno de los más graciosos, secretamente gracioso, actores con los que he trabajado. Siempre tomaba escenas simples y encontraba diferentes maneras de darle un giro y poner pausas raras que la hacían resaltar, dijo King en Twitter.

Recibió tres nominaciones al Emmy interpretando al esposo de Stephanie (Duffy) y colega del propietario de una posada y presentador de televisión interpretado por Newhart en la comedia transmitida de 1982-90.

No había un mejor compañero, publico Duffy en Twitter, junto con un emoji de corazón roto y una fotografía en la que ella y Scolari están bailando tango.

En 2016, Scolari ganó un Emmy por el papel de Ted Horvath, el padre de Hannah (Lena Dunham) en Girls. A lo largo del melodrama creado por Dunham, Ted se revela como gay y deja a su esposa para buscar la felicidad.

En una publicación en Instagram, Dunham dijo que no pude ser criada por un mejor ˜papá™ de televisión. Gracias, Scolari, por cada charla entre tomas, cada abrazo dentro y fuera de la pantalla y cada ˜¡cielos!™. Te vamos a extrañar mucho.

Harvey Fierstein, quien protagonizó Hairspray tuiteó que no había otro hombre más dulce en el planeta.

La carrera de más de cuatro décadas de Scolari incluyó numerosos papeles como actor invitado en series como ER, White Collar y Blue Bloods.

Originario de Nueva York, Scolari se casó varias veces. Le sobrevive su esposa Tracy Shayne, quien actuó a su lado como la esposa de Berra en Bronx Bombers. También le sobreviven sus hijos Nicholas, Joseph, Keaton y Cali.