Swedish House Mafia regresa con nueva música y gira

El supergrupo de DJs Swedish House Mafia, conocido por llevar la música house a las masas con sus espectáculos en estadios, está listo para entusiasmar a la multitud con una nueva colaboración con The Weeknd y una gira mundial en el horizonte.

El trío lanzó una nueva canción y video musical el viernes, fusionando sus ritmos contundentes y estremecedores con la oscura voz de The Weeknd en Moth To a Flame. El tema llega al tiempo que anuncian una gira mundial de 44 fechas para 2022, con paradas en Miami, Las Vegas, Houston, Toronto, Londres, París y Madrid.

Es un regreso muy esperado para los DJs Steve Angello, Axwell y Sebastian Ingrosso, que anunciaron su ruptura en 2012 después de alcanzar alturas que pocos DJs tenían y liderar una ola de interés en la música EDM con sus grandiosos shows en vivo.

Creo que el tiempo fue lo mejor que nos pudo pasar, dijo Angello a The Associated Press en una entrevista desde Estocolmo.

Con éxitos como Don™t You Worry Child y Save The World, fueron los primeros DJs en agotar las entradas del Madison Square Garden y obtuvieron un lugar destacado en Coachella, donde regresarán en 2022. La anticipación ha ido creciendo desde que los tres anunciaron su reunión en un set sorpresa en el Ultra Music Festival de Miami en 2018, pero detrás de escena fue un proceso de años conseguir un nuevo sello, nueva gerencia y nueva música. Conocidos por ser perfeccionistas y por su lento ritmo de grabación, la pandemia les dio el tiempo que necesitaban mientras trabajaban en su estudio en Suecia.

Hicimos más canciones en los últimos dos años que en los 20 años anteriores, lo cual es increíble, dijo Angello.

Ahora comparten el mismo equipo de gestión con The Weeknd, quien ha insinuado la colaboración en sus redes sociales. Después de reunirse en Los íngeles, encontraron una pista que todos amaban y el superastro nacido en Toronto se dejó llevar por la inspiración.

Él simplemente, boom, lo hizo y sonó increíble, dijo Axwell. Pensamos, ™bueno, ¿tenías esto por escrito o cómo fue? ¿Preparaste notas? (Él dijo), ˜acabo de ver algunos mensajes de texto en mi teléfono™.

Lanzaron otros dos sencillos este año, Lifetime con Ty Dolla $ign y 070 Shake e It Gets Better, los cuales alcanzaron el Top 15 de la lista Hot Dance / Electronic Songs de Billboard. Las nuevas canciones formarán parte de su próximo álbum de larga duración, Paradise Again, cuyo lanzamiento está programado para el próximo año.

La oportunidad de volver a innovar fue el factor motivador para reunirse y dejar de lado las diferencias que llevaron a su separación, dijo Angello, quien no explicó las razones exactas.

Pasó suficiente tiempo para que yo sintiera que me faltaba algo, expresó. Por ejemplo, cuando corres a 160 kilómetros por hora, como que no tienes tiempo para reflexionar. Pero si dejas pasar un tiempo, de pronto esas cosas que nos destrozaron como que se destruyeron.

Durante la ruptura, todos continuaron trabajando. Angello lanzó sus propios discos en solitario y Axwell e Ingrosso lanzaron un álbum juntos en 2017. Pero cuando la pandemia de coronavirus se afianzó en 2020, no tener público fue una de las consecuencias más difíciles para estos DJs que habían pasado décadas actuando en vivo en clubes, estadios y festivales de todo el mundo, marcando un ritmo implacable para decenas de miles de fans.

Entiendo por qué muchas bandas tradicionales continúan de gira por el resto de sus vidas, dijo Ingrosso. Porque una vez que estás allí y lo has hecho una vez en tu vida con la energía y la positividad, es como una parte de nuestro corazón que falta.

Ingrosso contó que, de vez en cuando, convertían su estudio en club nocturno sólo para tener la oportunidad de sentir la música como debe experimentarse.

A veces organizamos una pequeña en el estudio sólo para escuchar música cuando no estás 100% sobrio, si entiendes a lo que me refiero, dijo Ingrosso.

Su gira de 2022 comienza el 29 de julio en Miami y termina el 13 de noviembre en Tampere, Finlandia.

En internet: https://swedishhousemafia.com/

Kristin M. Hall está en Twitter como https://twitter.com/kmhall.