Noche de fuego de Huezo representará a México en los Oscar

Noche de fuego, la primera película de ficción de la documentalista Tatiana Huezo sobre niñas que se hacen pasar por niños ante la violencia por el narco en el campo mexicano, fue seleccionada para representar a México en los Oscar.

Tras ser galardonada con una mención especial en el Festival de Cine de Cannes, Noche de fuego buscará una nominación a mejor largometraje internacional en los Premios de la Academia, anunció el martes la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El filme también ha sido galardonado en los festivales de San Sebastián y Atenas y recientemente fue adquirido por Netflix, que la estrenará en noviembre.

Huezo, una realizadora salvadoreña naturalizada mexicana, debutó en 2011 con el documental El lugar más pequeño, sobre sobrevivientes de la guerra civil en El Salvador. A éste le que siguió Tempestad de 2016, sobre una mujer recluida en una cárcel dominada por el crimen y una madre que busca a una hija desaparecida. El documental le mereció a la realizadora el premio Ariel a la mejor dirección y estuvo nominado a los Emmy Internacionales.

Con Noche de fuego, basada en la novela Prayers for the Stolen (Ladydi) de la autora mexicana-estadounidense Jennifer Clement, fue ovacionada a su estreno en la sección Un Certain Regard de Cannes y consiguió su mención especial.

En la película, las niñas Ana (Ana Cristina Ordóñez González), Paula (Camila Gaal) y María (Blanca Itzel Pérez) juegan a leerse la mente a pesar de vivir en un entorno en el que las clases se ven interrumpidas por la delincuencia y no es raro saber de gente secuestrada o escuchar disparos.

México ha sido nominado en nueve ocasiones al Oscar en la categoría de mejor largometraje internacional (antes conocida como mejor película en lengua extranjera) y conquistó por primera vez el premio en 2019 con Roma de Alfonso Cuarón. Las nominaciones a los Premios de la Academia, en su 94ta edición, se anunciarán el 8 de febrero de 2022.

En cuanto a la cinta que representará a México en los premios Goya del cine español, la elegida fue Los Lobos de Samuel Kishi Leopo, un drama sobre dos niños inmigrantes mexicanos que crecen solos en Estados Unidos mientras su madre trabaja. El filme fue recientemente nominado al premio Ariel a la mejor película.

México ha conseguido 19 nominaciones al Goya, la más reciente en 2020 para Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra. El cine mexicano ha sido reconocido con el Goya a la mejor película iberoamericana por El callejón de los milagros de Jorge Fons, Lo que importa es vivir de Luis Alcoriza y Roma de Cuarón.