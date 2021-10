Nikki Sixx repasa sus años formativos en nuevo libro

como la decisión de tomar un autobús Greyhound a Los íngeles con tan solo su guitarra, algunos casetes y una bolsa con ropa.

Otro fue cuando le ofrecieron el puesto de bajista en una banda de metal que llegó a ser influyente, Quiet Riot. Por alguna razón declinó, a pesar de que su banda en ese momento, Londres, no despegaba. El dios del rock dijo: ˜No, no es para ti. Te quedarás aquí y pasarás hambre un poco más™, dice Sixx.

El músico incluyó muchas fotografías para documentar su transformación de niño de pueblo pequeño a dios del rock con pelo largo. También incluyó algunas imágenes que lo muestran en una etapa incómoda. Puse esas fotos en el libro a propósito porque quería que la gente dijera: ˜Sí, yo también tenía eso™.

Apenas menciona a sus compañeros de banda de Mí¶tley Crí¼e, Tommy Lee, Vince Neil y Mick Mars, quienes han sido cubiertos en sus libros The Heroin Diaries y This Is Gonna Hurt y en The Dirt de Neil Strauss.

Esta es en gran medida la historia de Sixx, ahora un padre de familia establecido en Wyoming, no lejos de Idaho, donde comenzó gran parte de su historia.

Tenía muchas ganas de llegar a esto con empatía hacia algunos de los personajes en mi vida porque sería muy fácil sacar la guillotina y empezar a cortarle la cabeza a la gente, dice.

Las familias son difíciles. No es fácil ser padre. No es fácil ser amigo. No es fácil estar en una banda. La vida no siempre es fácil. Entonces, ¿cómo puedes verlo? Aprende una lección de esto y pásaselo a la siguiente persona que esté en la fila detrás de ti.

