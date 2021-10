Disney posterga "Indiana Jones 5" y "Black Panther 2"

The Walt Disney Co. postergó las fechas de estreno de muchas de sus películas, incluyendo la próxima entrega de Indiana Jones, aún sin título, y la secuela de Black Panther, Wakanda Forever.

La compañía dijo el lunes que la quinta Indiana Jones, dirigida por James Mangold y producida por Steven Spielberg, y con Harrison Ford de regreso como el arqueólogo aventurero, se retrasará casi un año y llegará a los cines en junio de 2023.

Black Panther: Wakanda Forever también se aplazó varios meses, de julio de 2022 a noviembre de 2022. Ambas películas se encuentran actualmente en producción.

Otros títulos de Marvel como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania también se postergaron varios meses.