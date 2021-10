Charise Castro Smith trae su experiencia latina a "Encanto"

y sigue a Mirabel Madrigal, una adolescente que enfrenta la frustración de ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos. Se estrena en cines el 24 de noviembre.

Castro Smith y Bush también comparten créditos como guionistas con Lin-Manuel Miranda, quien creó canciones originales para la cinta. Y el elenco, encabezado por la actriz argentina-estadounidense Stephanie Beatriz (conocida por Brooklyn Nine-Nine e In The Heights), incluye a actores como Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama y la colombiana Angie Cepeda.

Este es sin duda un gran paso en la carrera de Castro Smith, quien comenzó como dramaturga y antes de Encanto tenía pocos créditos televisivos como actriz (con pequeños papeles en The Good Wife, Body of Proof y Unforgettable), guionista (de las series Devious Maids y The Exorcist) y productora (The Exorcist, Sweetbitter), pero nunca antes había dirigido.

Su perspectiva como mujer criada en una familia cubana-estadounidense resultó útil para el trabajo.

Charise fue un regalo del cielo desde el momento en que se unió a Encanto y creó unos cimientos de emoción, vulnerabilidad y autenticidad sobre los que se basa toda la película, dijo Bush en un correo electrónico a la AP. Desde el primer día, ella quiso crear un personaje único, imperfecto y completamente humano en Mirabel que hablara de las experiencias de tantas latinas, y que al mismo tiempo pudiera ser cercano al público de todo el mundo.

Inicialmente contratada como guionista para colaborar con Bush, le ofrecieron que fuera codirectora después de siete u ocho meses, dijo Castro Smith. Así que sucedió de manera orgánica y ha sido increíble.

Le atribuye en especial a su abuela cubana su inspiración para la Abuela Alma, cuya voz en la película es la de la veterana actriz colombiana María Cecilia Botero.

Recuerdo que veía mucho ese programa, ˜Cristina™, con ella, dijo Castro Smith de su abuela. Ella me animó mucho. Era una mujer increíble. De hecho, la última obra teatral que escribí (˜El huracán™) trata sobre ella.

Aunque Alma tiene un temperamento muy diferente al de mi abuela... creo que ese vínculo y esa cercanía fue algo que realmente me informó mientras escribía, dijo.

El codirector Byron Howard pudo percibir esto claramente.

Desde el principio, Charise supo quién debía ser la Abuela Alma de Encanto, por dentro y por fuera, escribió en un correo electrónico a la AP. La escritura de Charise, que muestra la valentía y la lucha de Alma, se convirtió en el corazón emocional de la película, y sé que gran parte de esta conexión íntima con el personaje proviene directamente de las mujeres fuertes de su propia familia.

Este talento único para combinar la emoción de la vida real con una narración intensa y sobrenatural es algo natural para Charise, agregó Howard. Ella siempre escribe con un sentido de verdad emocional.

Castro Smith creció en Miami y estudió en Brown University y luego en la Yale School of Drama, donde obtuvo un título en actuación.

Desde niña, contar historias fue una parte importante de su vida.

Mi mamá solía contar cómo, cuando era pequeña, montaba obras de teatro que escribía en la sala de estar y mi abuela realmente lo alentaba mucho, recordó la artista. Luego fui a ver mi primer musical cuando estaba como en 3er o 4to grado... y en ese momento pensé: ˜Tengo que hacer eso, tengo que involucrarme en eso™.

Además de la oportunidad de traer a la pantalla personajes con los que los niños de minorías pueden identificarse, Castro Smith dijo que otro de los elementos que la atrajo a Encanto fue la idea de una protagonista que al principio tal vez no sea capaz de aceptarse a sí misma pero que aprende a ver su valor y acogerlo.

Darse cuenta de su propio valor, darse cuenta fundamentalmente dentro de sí misma de cuánto tiene que ofrecer... creo que es un mensaje poderoso que quería darle a todos, dijo. Pero particularmente el hecho de que se trata de un personaje Latinx, fue muy importante para mí en lo personal poner eso en la pantalla. Trabajar en esto ha significado mucho para mí por eso.

En términos de representación, tiene la esperanza de que Encanto y otros proyectos futuros sigan allanando el camino para que haya más producciones dirigidas y enfocadas en las minorías.

Es muy importante porque lo que vemos, lo validamos. Podemos identificarnos con lo que vemos, podemos ponernos en el lugar de lo que vemos, dijo Castro Smith. Creo que lo que hago como narradora y lo que todos hacemos como narradores es fundamental para el tejido de la sociedad.

Y ella misma ha encontrado su propio valor como cineasta debutante.

Resulta que me encanta dirigir, admitió. Quiero seguir haciéndolo después de esto.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.