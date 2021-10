Tiago PZK debuta como actor en Cato

Con éxitos como Rápido lento y Entre nosotros, Tiago PZK pertenece a una generación de músicos argentinos que están marcando tendencia en el género urbano. Ahora, el cantante de 20 años debuta también como actor, como protagonista de la película Cato.

Estrenada el jueves en Argentina, la cinta sigue a un joven que busca abrirse camino en la música, por lo que no es de extrañar que el cantante se haya sentido identificado.

Soy yo en la película, dijo el intérprete en una entrevista reciente por videollamada desde Argentina. Más que meterme en un personaje, lo sentí como yo poniéndome a prueba en un montón de situaciones.

El rodaje implicó largas jornadas de trabajo todos los días de la semana, desde la madrugada hasta la noche, y además del largo tiempo en el set la experiencia fue fuerte para él porque implicaba cambios emocionales de un momento a otro.

Tenía que estar llorando y por ahí en la otra escena tenía que estar riéndome, dijo Tiago PZK. Abrió una puerta emocional en mi persona, me hizo verlo de una manera más introspectiva, más para adentro y ver cómo yo era en varias situaciones y cómo me afectaban diferentes cosas.

El guionista y director del filme, Peta Rivero y Hornos, ya tenía escrita la historia cuando conoció al cantante por el video musical de Y si dices que no con Lula Miranda, en el que Tiago PZK interpreta a un mecánico de autos de carreras callejeras.

El director fue al estreno de ese videoclip y me vio y me dijo que había estado muy bien en el video, recordó sobre cómo surgió la invitación para ser Cato. Sabía que era un desafío pero que al fin y al cabo me iba a servir para un montón de cosas en mi carrera y tomé la decisión de hacer la película.

Tiago PZK también grabó el tema oficial de la película, Loco, cuyo video, igualmente dirigido por Rivero y Hornos, combina imágenes del artista cantando en un estudio con escenas del filme en barrios pobres de Argentina. En ambos casos, se le puede ver llorar.

Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré / Cuidar de mi hermana, mamá, juro va a estar bien / Voy a llorar cada vez que te recuerde como la mujer / Que me enseñó que los errores te vuelven más fuerte que ayer, dice parte de la letra.

Creo que desde que arranqué a hacer música mi idea fue hacer canciones que a mí me llenen de verdad y que de verdad me transmitan algo y me hagan sentir algo, que me muevan algo adentro mío y creo que esa canción tiene mucho sentimiento, dijo sobre su sentida interpretación.

Contemporáneo de músicos urbanos argentinos como Nicki Nicole, Bizarrap y María Becerra (los dos últimos actualmente nominados al Latin Grammy al mejor artista nuevo luego que Nicki Nicole compitiera por el mismo premio el año pasado), Tiago PZK se expresó orgulloso de lo que está sucediendo en su país con el género.

Y esto recién empieza, señaló. Somos todos muy chicos en la escena de Argentina... Nos queda un montón por delante.

Aunque no creció en una familia de músicos, fue gracias a una tía que escuchaba a artistas como Eminem, 50 Cent y Daddy Yankee que comenzó a interesarse en la música urbana cuando apenas tenía unos 5 años.

Me la pasaba reproduciendo todo el día los mismos temas, las mismas canciones, los mismos videos, recordó el músico, cuyo nombre completo es Tiago Uriel Pacheco. Me hice súper fanático de la música.

A los 10 años comenzó a improvisar frente a la computadora mientras veía por YouTube batallas de rapeo que se hacían en los parques de Argentina, y a los 14 participó en su primera competición de freestyle, a la que llegó tras un partido de fútbol al enterarse de un grupo de personas que iban a verla después del juego.

Competí ese día. Fue la primera vez que rapeé y a partir de ese día no paré de rapear en las plazas, en los parques, siempre iba todos los lunes, dijo.

Ya para los 17 comenzó a producir su propia música y se enfocó en hacerlo de forma profesional, eventualmente lanzando temas como Házmelo, Sola y Entre nosotros con LIT killah, que acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Para diciembre espera lanzar su álbum debut, cuyo título no reveló, pero del que ya ha estrenado los temas Flow de barrio y Házmelo, además de Entre nosotros. Pero antes, tiene prevista una presentación en el festival de música urbana Coca-Cola Flow Fest en México, que regresa el 27 de noviembre con Ozuna, Farruko y Wisin & Yandel tras haberse suspendido en 2020 debido a la pandemia.

Estoy súper emocionado, me encanta México, siempre fue mi sueño ir, dijo Tiago PZK, agregando que además de conocer el país quiere ir a comer unos tacos al pastor y llevar a su madre de vacaciones a Cancún.

Un mes después se presentará en el festival Vibra Urbana en Miami, donde forma parte del cartel junto con Don Omar, Anuel AA, Myke Towers, Rauw Alejandro y Sech, entre otros.

Tengo dos festivales pegaditos, vamos a ver cómo sale todo, dijo con entusiasmo el cantante, quien ya está vacunado y listo para viajar.

Tiago PZK forma parte de la campaña de Unicef #AmigoDateCuenta contra el machismo y la violencia de género, creada el año pasado.

Por más que seamos jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande y es que somos la voz de muchos chicos y que muchos chicos nos escuchan y nos prestan atención, incluso más que a sus padres, dijo el cantante, quien ha sido un ejemplo para su hermana de 13 años, de quien dijo que canta increíble y tiene un futuro en la música.

Nos criamos con un sistema muy machista, con unos ideales que no están tan buenos, continuó. Estoy muy contento de haber formado parte de eso.