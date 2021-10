Difícil medir avances en diversidad en el periodismo en EEUU

de que la información valdrá la pena.

Pienso que esas organizaciones participantes, al probar su compromiso, ganarán una ventaja en reclutamientos y eso va a alentar a otros·, dijo Stanley, redactor del Milwaukee Journal Sentinel.

El New York Times dijo este año que el porcentaje de empleados no blancos había aumentado de 27% en 2015 a 34% el año pasado. En el Times, el Washington Post y USA Today, una mayoría del personal de la redacción son mujeres.

Cuando empezó como jefe de noticias en NBC Universal el año pasado, Cesar Conde fijó públicamente un objetivo de un personal que sea 50% minorías y 50% mujeres, aunque no puso un plazo. Desde entonces, las contrataciones mensuales han promediado 48% personas de color y 63% mujeres, dijo la cadena. El porcentaje de minorías en la división ha aumentado de 27% a 30%.

Contratar a minorías es importante, pero también es importante retenerlas, dijo Doris Truong, director de entrenamiento y diversidad en el Poynter Institute, un centro de estudios del periodismo. La industria periodística está registrando un cambio generacional entre jóvenes del personal menos dispuestos a esperar por un cambio en las actitudes, dijo.

Hay un problema en la fuente, dijo Robert Hernandez, profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad del Sur de California. Estamos produciendo estudiantes diversos. La realidad es que no están siendo contratados, no están siendo retenidos, no están siendo promovidos.

Hardy dice que la retención es un problema real y la impaciencia sobre avance no es algo único de la generación más joven.

Ella espera que las contrataciones prominentes de liderazgo en el último año ayuden a impulsar un cambio.

Es nuestra pasión, dijo. Es algo que hemos vivido, respirado y discutido y en lo que hemos querido ayudar a lo largo de los años. Nos corresponde a nosotros, francamente.