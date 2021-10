Argentina: Gritos y deuda, ejes del debate electoral

Entre gritos, amenazas de acciones jurídicas, referencias a la deuda con el FMI y la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 transcurrió el primer debate entre los principales candidatos a las elecciones legislativas en Argentina.

Los cruces más virulentos el miércoles por la noche en el estudio de la cadena Todo Noticias fueron protagonizados por el economista liberal Javier Milei, postulado por el partido Libertad Avanza, y Myriam Bregman del Frente de Izquierda.

Milei está muy acostumbrado a que las mujeres no hablen, lanzó la postulante de izquierda a las elecciones del 14 de noviembre. No sirve discutir con este señor, es un violento.

Ojo con lo que decís, te voy a denunciar, respondió Milei, un economista que se lanzó a la política este año con la promesa de terminar con la casta política" y que admitió tener cosas en común con (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro, en referencia al expresidente estadounidense y al mandatario de Brasil.

Sin ceder en su postura, Bregman elevó el tono y afirmó que Milei empezó haciéndose el educadito, pero en los actos nos dice ˜zurdos de (término soez) van a correr™... lo mismo que nos decían en la dictadura. Con un varón que me grita, yo no discuto.

El cruce obligó a los moderadores a intervenir para calmar los ánimos, pero la discusión subió otra vez de tono cuando Milei admitió que no se había inoculado contra el COVID-19 porque no están todas las vacunas bien probadas. Agregó que él no es paciente de riesgo y que es suficiente con usar mascarilla.

Nos ponés en riesgo, lo acusó Bregman.

En los comicios de medio término se renuevan 127 escaños de diputados y 24 del Senado. Es una elección clave para el gobierno peronista del presidente Alberto Fernández, quien en caso de una derrota de su fuerza se verá obligado a negociar con la oposición en los dos últimos años de mandato.

La discusión entre la postulante de izquierda y el de derecha eclipsó por momentos a los otros dos participantes del debate, Leandro Santoro del oficialista Frente de Todos, y María Eugenia Vidal, del opositor Juntos por el Cambio y favorita en las encuestas.

Hoy estamos peor que en diciembre de 2019, apuntó Vidal respecto al último año de gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), líder de su espacio. Hay una salida. No es fácil, no es rápido, pero es posible.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora candidata a diputada por la capital dijo que el gobierno improvisó durante la pandemia, y también cuestionó la demora en llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar el préstamo por 45.000 millones de dólares que el organismo otorgó al país en 2018. No hay plan, no hay rumbo, se quejó.

Al respecto, Santoro se refirió al proceso vergonzoso y ruin de tomar deuda en el anterior gobierno y que ustedes se fugaron un (préstamo) del FMI, en alusión a que gran parte de los fondos fueron utilizados para mantener bajo control la cotización del dólar en el mercado cambiario antes del traspaso de gobierno en 2019.

En el debate se esbozaron pocas propuestas en caso de llegar al Congreso.

Vidal prometió que si gana las elecciones no vamos a votar nuevos impuestos ni aumentos de los existentes. Por su parte, Bregman impulsará la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas y la legalización de la marihuana, Milei dijo que abogará por terminar con los privilegios de la casta política, y Santoro adelantó que trabajará para que la Argentina vuelva a ser ese gran país con una clase media pujante que hacía de la movilidad social ascendente y la seguridad social su mayor orgullo.