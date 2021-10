Oposición en Honduras conforma alianza electoral

Los dos candidatos más fuertes de la oposición en Honduras conformaron el miércoles una nueva alianza para enfrentar en las elecciones generales del 28 de noviembre al Partido Nacional, que lleva 12 años en el poder.

El presidenciable por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, y la candidata por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, confirmaron la alianza en una conferencia de prensa.

Como una muestra de desprendimiento Salvador Nasralla renuncia a su candidatura para apoyar a Xiomara Castro, expresó Pedro Barquero, director de campaña del PSH al inicio de la conferencia.

A partir del 27 de enero seremos gobierno. Me siento honrado, así como Xiomara lo hizo en el 2017 de abandonar su candidatura para apoyarme, hoy le devuelvo el gesto y le tiendo la mano, expresó Nasralla.

Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya -derrocado por un golpe de Estado en 2009-, le agradeció el gesto a Nasralla y le dijo: hoy le estamos poniendo el punto final a la dictadura.

En un documento ambos candidatos manifestaron que el golpe derivó en corrupción, narcotráfico, asesinatos, violencia, inseguridad individual y jurídica, pobreza y miseria y que "hoy lastimosamente nuestro país es identificado como el país más corrupto de América Latina y este es el momento, llegó la hora de recuperar la honra y la dignidad de los hondureños, el momento de recuperar la paz y la justicia.

Este acto lo que refleja es la voluntad del pueblo para poder vencer a la dictadura, agregó Castro.

Para las elecciones de noviembre están inscritos 15 candidatos presidenciales, entre ellos Nasralla y Castro, dos de los más fuertes junto a Yany Rosenthal, del Partido Liberal. El candidato oficialista es Nasry Asfura.

El presidente del oficialista Partido Nacional, David Chávez, tras conocer la alianza, dijo que el expresidente Manuel Zelaya es quien está detrás de la misma y que, a su criterio, solo significa una repartición de poder entre Libre y Salvador Nasralla. Lo que se mira es una desesperación entre ambos candidatos por los números que nosotros tenemos y el 28 de noviembre van a perder rotundamente las elecciones, añadió.

El país no va a volver al pasado, hoy le garantizo a la izquierda radical que no volverán al poder del país, porque no queremos que vuelvan a los pobres más pobres, sentenció.