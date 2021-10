Prisioneros palestinos en Israel inician huelga de hambre

participarían también en la huelga de hambre.

El servicio de prisiones de Israel dijo que no estaba al tanto de ninguna huelga de hambre masiva. Dijo que no ha aislado a los prisioneros de Yihad Islámica, sino que los ha mezclado con la población general en las cárceles. Dijo que el grupo no está contento con la medida y reconoció que ha habido tensión.

Cinco de los seis reclusos fugados son miembros de Yihad y el grupo extremista fue el motor de motines que estallaron en algunas prisiones cuando Israel reforzó la seguridad y reubicó a prisioneros para prevenir otras fugas.