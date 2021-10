Audrey Diwan deseosa de traer "Happening" a EEUU

La vida de la cineasta francesa Audrey Diwan cambió para siempre cuando su segundo filme, Happening, ganó el máximo galardón en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En las cuatro semanas que pasaron desde entonces, Diwan obtuvo más premios, consiguió un distribuidor norteamericano en IFC Films y FilmNation, y está en la contienda para representar a Francia en los Oscar en 2022.

El que Happening ” cuyo título original en francés es L™événement ” recibiera el León de Oro sorprendió a muchos simplemente por la competencia que enfrentaba de figuras como Jane Campion y Paolo Sorrentino. La de Diwan era una película sutil sobre una estudiante universitaria en Francia en la década de 1960 que busca interrumpir un embarazo inesperado, protagonizada por una actriz relativamente desconocida, Anamaria Vartolomei. Y sin embargo fue elegida por unanimidad para el prestigioso premio por un jurado que incluyó al director de Parasite (Parásitos) Bong Joon Ho y a la directora de Nomadland, Chloe Zhao.

Realmente no esperábamos nada. Había tanta gente talentosa. Estábamos muy felices y honrados, dijo Diwan. Tuve tantos sentimientos al mismo tiempo. Pensé en la película. Pensé en mi actriz, sabía que esto iba a cambiarlo todo para ella. Pensé en (la autora) Annie Ernaux, porque es una historia real y es su historia. Y mi último pensamiento fue que el tema estaba en la mente de todos.

Ha sido un año excepcional para las cineastas francesas. A principios de este año, Julia Ducournau se convirtió en la segunda mujer en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su drama familiar de terror Titane. La película de Ducournau también podría representar a Francia en los Oscar, algo que se decidirá el martes. La última vez que Francia seleccionó un filme de una mujer para los Premios de la Academia fue en 2015, con Mustang de Deniz Gamze Ergí¼ven.

Creo que dice algo realmente fuerte sobre la industria en general. Lo que sucedió básicamente es que permitieron que más mujeres hicieran películas, dijo Diwan. Y es una cuestión matemática: si permites que más mujeres hagan películas, por supuesto que serán recompensadas. Pero debes mirar cuidadosamente desde el principio, en el momento en que la industria te da el dinero para hacer tu película.

Diwan en realidad no tomó una cámara hasta sus 30s. Estudió periodismo y ciencias políticas y escribió novelas y guiones antes de decidirse a dirigir. Su primer largometraje, Mais vous íªtes fous (Losing It), salió en 2019.

Ahora siento que estoy lista para lo que quiero hacer porque he tenido muchas experiencias diferentes, dijo Diwan. Finalmente estoy lista para ello.

Happening no fue una película fácil de hacer, a pesar de los elogios a la novela de Ernaux, que estaba en la carrera por un Pulitzer. Diwan se propuso hacer algo lúcido y honesto sobre una mujer joven de un entorno menos privilegiado que está desesperada por continuar su educación, así como sobre la realidad de los abortos clandestinos.

Aunque la película está ambientada en los años 60, es muy consciente de que sigue siendo relevante. Escribió la película con Polonia en mente. Luego, de camino a Venecia con la película terminada, leyó sobre la situación actual de Texas.

Hice esta película por lo que significa para mí. Me encanta hacer películas no para proporcionar respuestas sino para plantear preguntas, dijo Diwan. Creo firmemente que de alguna manera la película se adapta al momento y tenemos algo que discutir y compartir.

Ya está emocionada por las conversaciones y reacciones a su obra. Recientemente, dijo, un joven estudiante en París le dijo que estaba en contra del aborto pero que después de ver su película ya no estaba seguro.

El arte importa y puede abrir debates, dijo Diwan. Venecia fue agradable porque por unanimidad el jurado disfrutó y entendió la película. Pero significa algo porque eran de diferentes géneros, edades y culturas. Esa fue una de las primeras veces que pensé que tal vez podríamos compartirlo con muchos tipos de persona diferentes.

Si su película resulta seleccionada para representar a Francia en los Oscar, Diwan dijo que eso ayudará a ampliar la conversación. Pero también está ansiosa de verla en las salas de cine de Estados Unidos, donde se estrenará en 2022.

Estamos orgullosos de llevar esta increíble película al público estadounidense y de presentar a Audrey como una voz nueva y emocionante en el cine, dijo Arianna Bocco, presidenta de IFC Films. La película permite que la audiencia se sienta y sea desafiada de una manera que sólo el mejor cine puede hacer.

Diwan dijo que quiere mostrar la película siempre que pueda y abrir la discusión.

No me gusta la polémica, dijo. Me gusta la discusión.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr.