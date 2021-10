En un año en el que cada interacción implicaba un riesgo, la gente alrededor del mundo se vio obligada a replantear sus relaciones. Para el artista y productor galardonado con el Grammy James Blake no fue diferente.

Podía ver que yo no era el único reevaluando sus amistades, dijo Blake. Tuve que reevaluar ˜¿cuánta gente necesitamos en nuestras vidas?, ¿necesito más este tipo de reflexión?, ¿cuál es mi propósito en esta carrera despiadada?.

Estos pensamientos le dieron inspiración constante al crear música que se alejó de las canciones románticas tradicionales, para hacer piezas que hablan de desamor, complacencia, comparación y esperanza.

El tema de las canciones sobre desamor era generalmente la amistad, dijo Blake sobre el origen de su quinto álbum de estudio: Friends That Break Your Heart (Amigos que te rompen el corazón).

Blake lanzó sencillos del álbum comenzando con Say What You Will en julio de 2021. La canción estaba acompañada de un video musical con el productor Finneas. En el video Blake suele estar a la sombra del hermano de Billie Eilish, comenzando por los Grammy, donde Blake tiene un trofeo mientras que Finneas baja de las escaleras con los brazos llenos de ellos.

Aunque Blake ha trabajado con artistas que van de Frank Ocean y Kendrick Lamar a Beyoncé, cree que este sentimiento de comparación es universal.

Todos, sin importar qué tan exitoso seas, tienen alguien así, y somos vulnerables a ese sentimiento de comparación y de decir ¿soy suficientemente bueno?, dijo Blake. Nos recuerdan constantemente vía Instagram del éxito de todos, así que casi tienes que filtrar tu ambiente y protegerte de ese sentimiento constante de FOMO (miedo a que otros la estén pasando mejor).

El tono cómico del video musical fue idea de su novia, la actriz de The Good Place Jameela Jamil.

Ella es muy cómica, dijo Blake. Pero tradicionalmente mis videos no son graciosos, suelen ser pesados y emotivos o abstractos y no estaba seguro de que lo podía lograr.

La pandemia no sólo cambió la forma de pensar de Blake, de una manera más concreta también cambió la forma en la que creó el álbum.

El tipo de equipo que tenía alrededor de mí era muy pequeño y muy unido, simplemente cercano a mí, amigos cercanos, no aquellos que te rompen el corazón, dijo.

Blake hizo una mezcla de producción de estudio y casera y admitió que quedarse en casa suele ser una opción más barata para los músicos.

Siento que doy suficiente de mis regalías y suficiente de mi dinero va de vuelta a la música que hago, dijo Blake. Creo que muchos de nosotros (los músicos) simplemente sentimos como ˜vamos a invertir en nosotros, si no podemos tener mejores acuerdos para álbumes y si no podemos tener mejores regalías de streaming... tratemos al menos de hacer el (grosería) disco gratis.

Blake se siente afortunado de haber estado de gira por 10 años, a diferencia de aquellos que fueron afectados fuertemente por el parón de la pandemia a las giras. Todos los músicos que conoce están pasando por tiempos difíciles.

Quizá eran afortunados de empezar a ascender en la escalera de los bienes raíces y cuando llegó la pandemia no podían pagar, dijo Blake. Mucha gente en la industria de las giras se quedó sin propósito y sin ingresos.

Esto contrasta con una conversación que tuvo en una disquera, donde le dijeron que les estaba yendo mejor que nunca.

Sabemos que hay un gran desequilibrio en cuanto a quién está ganando dinero, y las giras remedian ligeramente ese desequilibrio, dijo Blake. Así que espero que algunos de esos músicos, algunas de esas personas en la industria, vuelvan a ponerse de pie y comprendan que los estoy apoyando.

El mismo Blake está emocionado de regresar a las giras. Y a pesar de que la sociedad se está volviendo a acelerar, espera que la gente baje un poco el ritmo para disfrutar las 12 canciones en su álbum con artistas como SZA, JID y SwaVay.

Creo que la forma en la que me gustaría que la gente lo escuche es que al menos aparten un poco de tiempo en el día para darle la atención que un álbum se merece, dijo Blake. Vivimos en un mundo bastante online así que es como decir ˜a menos que realmente cree una hora de mi vida para sentarme y escuchar esto y sólo hacer eso será bastante difícil adoptarlo™.