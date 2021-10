Facebook: No damos prioridad a interacción sobre seguridad

Una ejecutiva de Facebook respondió el miércoles a las acusaciones de una denunciante ” respaldadas por la propia investigación interna de la compañía ” de que los productos de la red social perjudican a los niños y avivan la polarización en Estados Unidos.

Monika Bickert, directora de manejo de políticas globales de Facebook, dijo a The Associated Press que no le damos ni le hemos dado prioridad a la atracción de usuarios por encima de la seguridad. Bickert aseguró que el motivo por el que Facebook investiga el bienestar de los adolescentes en Instagram es para que la compañía pueda diseñar mejores productos y funciones para brindarles apoyo.

Sin embargo, la denunciante Frances Haugen testificó ante el Senado el martes que Facebook sabe que sus sistemas perjudican a las personas vulnerables y no ha hecho cambios significativos para evitarlo. La plataforma está diseñada para explotar las emociones negativas a fin de mantener a los usuarios conectados a ella, aseguró.

Están al tanto de los efectos secundarios de las decisiones que han tomado en torno a la estrategia para ampliar la audiencia, declaró Haugen. Saben que los ˜rankings™ basados en algoritmos, o los ˜rankings™ sustentados en la participación de los usuarios, te mantienen más tiempo en su plataforma. Tienes sesiones más largas, acudes más seguido, y eso les genera más dinero".

Bickert destacó las funciones y herramientas que Facebook ha presentado a lo largo de los años, como ocultar el conteo de los ˜me gusta™ en Instagram, lo que significa que cuando publicas algo, si eres una persona joven, no tienes que preocuparte de cuántas personas le darán me gusta a tu publicación y si la gente detectará eso".

Sin embargo, las propias investigaciones de Facebook revelaron que ocultar el conteo de los me gusta no ayudó a los adolescentes a sentirse mejor.