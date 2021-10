los científicos dicen que la vacuna pudiera tener un impacto grande.

Éste es un enorme paso hacia adelante, dijo Julian Rayner, director del Cambridge Institute for Medical Research, que no fue parte de la decisión de la OMS. Es una vacuna imperfecta, pero aun así impedirá que centenares de miles de niños mueran. Rayner dijo que el impacto de la vacuna en la diseminación de la enfermedad transmitida por mosquitos no estaba claro, pero apuntó a las vacunas de coronavirus como un ejemplo alentador.

Los últimos dos años nos han dado un entendimiento muy marizado de lo importantes que son las vacuna para salvar vidas y reducir hospitalizaciones, incluso si no reducen directamente la transmisión.