Ecuador advierte posible rebrote de COVID ante relajamiento

El relajamiento de la protección y cuidados de la ciudadanía ante la pandemia, el funcionamiento de sitios de diversión y el transporte público a su máxima capacidad, sin adoptar los cuidados necesarios, abriría la posibilidad de que se registre un nuevo rebrote de coronavirus con variantes que ya se encuentran circulando en el país, advirtió el miércoles la ministra de Salud, Ximena Garzón.

En rueda de prensa, recordó que en este país se encuentran circulando a nivel comunitario variantes como la Delta y otras, y si los contagios se vuelven masivos... posiblemente no los vamos a poder controlar, porque se va a salir de las manos.

Recordó que no tenemos el 85%de la población totalmente vacunada, eso significa que no hemos alcanzado una inmunidad comunitaria, la inmunidad de rebaño no ha sido alcanzada, sin embargo hemos visto a nivel del país que existen reuniones que sobrepasan el aforo recomendado, ha habido eventos masivos, conciertos, fiestas, la gente se está relajando y lo que se produce ... son los rebrotes.

En un exitosa campaña de vacunación Ecuador logró inmunizar en poco más de cuatro meses al 61,80% del total de la población del país, de 17,3 millones de ciudadanos.

Garzón señaló que el gobierno requiere el apoyo de la ciudadanía para mantener el ritmo de vacunación. Tenemos suficiente cantidad de vacunas como para vacunar a más del 85% de la población, lo que solicitamos es que acudan a los centros de vacunación para recibirla. Añadió que el descontrol y el relajamiento de los ecuatorianos pone en riesgo la reactivación económica y social y el regreso progresivo a clases presenciales.

Tras una reunión del Comité de Operaciones Especiales, que rige las políticas para enfrentar la pandemia, ese organismo decidió aumentar el aforo del trabajo presencial a un 75% de la capacidad de cada empresa.

Ecuador registra un total de 511.317 contagiados de coronavirus y 32.819 fallecidos por esa causa.