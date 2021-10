Farruko habla de sus orígenes en La 167

Farruko hace un homenaje a sus raíces puertorriqueñas y a la salsa en su álbum La 167, que incluye su éxito internacional Pepas y a invitados como Pedro Capó, Myke Towers y Jay Wheeler.

Desde su lanzamiento a finales de junio, el himno fiestero Pepas llegó a importantes listas de Billboard: entró al top 10 de la lista Global 200; estuvo en los primeros 50 puestos de la lista Hot 100, y encabezó las listas Hot Latin Songs y Hot Dance/Electronic Songs. Tiene casi 300 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su video, estrenado a principios de agosto, suma más de 111 millones de vistas en YouTube. La canción ya tiene un remix de David Guetta.

Todo pasó de repente, es una locura lo que está pasando con el tema, pero estoy sumamente contento, dijo el reggaetonero en una entrevista reciente por videollamada desde Puerto Rico a propósito del lanzamiento de su nuevo álbum el pasado viernes bajo el sello Sony Music Latin.

Ha llenado más de lo que son mis expectativas. He sentido que (los fans) tienen una afinidad genuina, orgánicamente, con la canción de ˜Pepas™. Es algo increíble, agregó.

El productor colombiano Víctor Cárdenas participó en Pepas y en El incomprendido, otro de los temas de La 167 en el que hacen una especie de homenaje a la canción clásica dance de los 90 Better Off Alone de Alice DJ y al fallecido salsero puertorriqueño Ismael Rivera, de cuyo tema El incomprendido incluyó unos versos.

Es uno de los íconos de acá de la salsa y es un maestro, soy muy fanático de él y quise como fanático rendirle ese pequeño homenaje, dijo Farruko sobre Rivera.

Otro de los salseros a los que homenajea es Héctor Lavoe, cuya Juanito Alimaña está presente en la canción que da título al álbum, mientras que en Cucaracha hace un sampleo a Paquita la del Barrio, quien recientemente recibió el Billboard Trayectoria Artística en los Premios Billboard de la Música Latina, cantando su clásica Rata de dos patas.

Es una revolucionaria, dijo Farruko. Es una maestra. Fue la primera mujer que sale de México... así de fuerte de carácter contra los hombres, defendiendo el feminismo. Es una ícono, hay que respetarla y me encanta.

Baja Cali es un tema con toques de corrido norteño mexicano en el que Farruko menciona la marihuana por el término usado en la jerga local: mota.

No soy mexicano, pero trato que el poco dialecto que he recogido de mis visitas a México, de mis amigos mexicanos, traté de hacer algo parecido, homenaje a estos corridos, dijo.

En el álbum de 25 temas Farruko tiene espacio suficiente para contar historias. La perla, el track 10, en la que una chica señala a un hombre tóxico para una relación, es complementaria a La toxica, track 2, donde una chica despechada sale de una mala relación.

Esta es como la revancha de la mujer hacia el hombre y mayormente por ese estereotipo de que las mujeres son las tóxicas, pero en este caso quise llevarle la contraria e irme por el bando de las mujeres, dijo sobre ambos temas.

Tras alcanzar las listas de popularidad internacionales como invitado de Pedro Capó en el remix de Calma, Capó le devolvió el favor a Farruko para Jíbaro, titulada así por la forma en que llaman a los campesinos de las montañas de Puerto Rico. Es para Farruko una canción de orgullo por la tierra de ambos en la que incluyó el cuatro puertorriqueño, un instrumento de cuerda.

Pedro, que tiene una voz increíble, interpretó la canción como si fuera un jíbaro de verdad, como un trovador, dijo Farruko. Es un tema que yo sé que el que es puertorriqueño se le va a inflar el pecho y lo va a llevar a su corazón.

Una canción titulada $ (escrito así, con el signo de dólar) parecería ser de presunción material, pero es en realidad un tema en el que Farruko abre su corazón sobre lo difícil que puede llegar a ser la fama.

Este álbum yo se lo dediqué a mi vida, a mis principios, se lo dediqué a lo que es mi historia, a lo que estoy viviendo, a lo que siento. Yo quería traer a los fanáticos a mi mundo, dijo. No me puse una máscara, fui totalmente sincero.

El título de La 167 viene de una carretera cercana a donde creció y vive. La portada del álbum tiene la imagen de una estación de gasolina que era de su abuelo y se encontraba en esa vía que cruza por Bayamón, Puerto Rico. Pero la canción no es una idealización; habla de asuntos fuertes como la violencia en las calles que ha ido empeorando. A decir de Farruko, incluso los delincuentes tenían códigos que ahora se han roto.

Son temas que nadie se atreve a tocar, dijo el músico. Piensan que estoy fomentando la delincuencia, pero en realidad sí era que antes había una especie de código y valores, no es como ahora que no hay conciencia.

En la víspera del lanzamiento del álbum, Farruko lanzó el video de El incomprendido, filmado en el residencial Luis Llorens Torres, un conjunto donde hay problemas de delincuencia pero también buenas fiestas callejeras. El video incluye también escenas filmadas en Colombia con Víctor Cárdenas y tienen como invitado a DJ Adoni, de República Dominicana.

La canción está muy rica, es una canción hecha para disfrutar, para brincar, para la discoteca, dijo Farruko, quien señaló que espera seguir filmando más videos de La 167 según la popularidad de cada tema entre sus fans. El público va decidiendo cuál les va gustando y a eso me voy a ir adaptando y le voy a ir dando prioridad.