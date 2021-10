Encuesta: Mayoría en EEUU a favor de refugiados afganos

La mayoría de los estadounidenses desea ver que a los afganos que trabajaron con estadounidenses se les brinde un reasentamiento en el país, revela una encuesta, lo que confirma apoyo más allá de las divisiones políticas a extraductores de las fuerzas militares y otros que luchan por escapar del régimen del Talibán.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que 72% de los estadounidenses se dice a favor de que Estados Unidos otorgue el estatus de refugiado a personas que trabajaron con los gobiernos estadounidense o afgano durante la guerra en Afganistán, si pasan las revisiones de seguridad.

Para grupos de reasentamiento de refugiados, veteranos de guerra y otros que trabajan para sacar a los aliados afganos de Afganistán, los resultados de la encuesta confirman lo que ven directamente: una cantidad enorme de estadounidenses considera que otorgar amparo a los afganos es un deber y una coda necesaria de la guerra de cerca de 20 años.

Patrick Raglow, un director ejecutivo local de Catholic Charities en Oklahoma City que se prepara para la llegada de al menos 1.800 refugiados afganos en el estado, dijo que está recogiendo cientos de ofertas comunitarias de ayuda y respaldo para los migrantes afganos.

Granjeros de Oklahoma incluso se han ofrecido a donar algunos acres para que las familias afganas finquen, aseguró Raglow.

Yo veo esto como una continuación de la misión de aquellos 13 aguerridos estadounidenses que dieron sus vidas, protegiendo, defendiendo y trayendo a un lugar seguro a todas estas personas, comentó Raglow sobre el reasentamiento, al invocar a los miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos que murieron cuando un agresor suicida atacó la evacuación operada por Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto, un incidente que también cobró la vida de 169 afganos. Es una forma de continuar esa misión.

___

La encuesta AP-NORC a 1.099 adultos fue realizada del 23 al 27 de septiembre usando una muestra obtenida del AmeriSpeak Panel con base en probabilidad de NORC, el cual está diseñado para representar a la población de Estados Unidos. El margen de error de la muestra para todos lsos encuestados es de más o menos 4,2 puntos porcentuales.