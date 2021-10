ONU: Etiopía no tiene derecho a expulsar a sus funcionarios

expresó la posición legal de larga data de la ONU de que la doctrina de declarar a alguien persona non grata no se aplica al personal de la ONU.

La aplicación de esta doctrina a los funcionarios de las Naciones Unidas es contraria a las obligaciones dimanantes de la Carta de las Naciones Unidas y los privilegios e inmunidades que se otorgan a las Naciones Unidas y sus funcionarios, precisó.

La doctrina de declarar a alguien persona non grata se aplica entre Estados y nosotros no somos un Estado, afirmó Haq.

El vocero de la ONU no respondió directamente cuando se le preguntó si esto significa que los funcionarios de la ONU permanecerán en Etiopía y que no se irán dentro de las 72 horas de plazo. Insistió que declarar a alguien persona non grata se aplica entre países, y que Naciones Unidas es una organización global con 193 países miembros.

La portavoz de Abiy, Billene Seyoum, no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la nota diplomática de la ONU y la llamada telefónica del primer ministro al secretario general.

El anuncio etíope fue aparentemente la medida más drástica del gobierno hasta el momento para tratar de limitar la ayuda humanitaria a la región de 6 millones de habitantes luego de casi un año de guerra. La ONU ha denunciado con fuerza creciente la casi paralización del envío de medicamentos, alimentos y combustibles a la región.

___

La periodista de The Associated Press Cara Anna en Nairobi contribuyó para este despacho