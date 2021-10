Platino de Honor: Diego Luna agradece premio a la edad

Apenas comienza su cuarentena, está activo y con muchos proyectos en puerta, pero esto no impide que Diego Luna sea reconocido por su trayectoria en los Premios Platino este fin de semana.

Me van a entregar un premio a la edad, dijo con humor el actor, productor y director de 41 años en una entrevista por videollamada desde Madrid, donde ya se encontraba para recibir el Premio Platino de Honor en la 8va edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano.

Luna dijo estar muy contento por el honor y el momento en el que ocurre la gala, luego de que se realizara en formato virtual el año pasado debido a la pandemia.

Es un momento muy especial para recibir este premio... Congregarnos otra vez como comunidad después de tantos meses, dijo. Para festejar lo que hacemos, para recordarnos que aquí estamos, para vernos una vez más a los ojos y para empezar a pensar qué sigue y cómo sigue.

Me da mucho gusto que se vaya a dar la premiación acá, que se puede, agregó el astro de películas como Y tu mamá también, Rogue One (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Elysium.

Luna (Toluca, México, 1979) comenzó su carrera de niño en producciones como El abuelo y yo y Carrusel. También ha hecho teatro, incluyendo obras como Privacidad, El buen canario y Cada vez nos despedimos mejor. Recientemente ha dirigido las series Todo va a estar bien y Pan y Circo y próximamente estrenará la serie de Star Wars Andor.

Los Premios Platino se entregarán el domingo en Madrid con las películas El olvido que seremos de Colombia y la franco-guatemalteca La Llorona como sus principales nominadas.

En las categorías de televisión se medirán las series Patria de España, Alguien tiene que morir de México, El robo del siglo de Colombia y La Casa de Papel de España.

La ceremonia será transmitida en vivo por TNT y TNT Series para toda Latinoamérica a partir de las 2:00 pm de México (1900 GMT) y será conducida por la actriz colombiana Juana Acosta y el actor y productor mexicano Luis Gerardo Méndez.