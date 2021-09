Emiten citaciones a organizadores de marcha del 6 de enero

Una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero emitió el miércoles citaciones a 11 funcionarios que ayudaron a organizar las marchas en apoyo al entonces presidente Donald Trump antes de la insurrección, incluyendo el evento multitudinario el día del asalto en el que el mandatario les pidió a sus simpatizantes que pelearan con todo.

El anuncio se produjo una semana después de que se emitiera una primera ronda de citaciones a exfuncionarios de la Casa Blanca y del gobierno que estuvieron en contacto con Trump antes y durante el amotinamiento.

En un comunicado difundido el miércoles, la comisión señaló que las citaciones son parte de su labor para recolectar información de los organizadores y sus entidades allegadas en la planeación, organización y financiamiento de dichos eventos. El representante Bennie Thompson, presidente de la comisión, señaló que la pesquisa incluye examinar la manera en que varios individuos y entidades coordinaron sus actividades.

En misivas dirigidas a las personas citadas, Thompson exigió que los funcionarios presenten documentos ante la comisión para el 13 de octubre, y comparezcan en audiencias por separado que la comisión ha programado desde finales de octubre hasta principios de noviembre.

En las cartas, Thompson hace referencia a las labores de representantes del grupo Women for America First para organizar la marcha del 6 de enero y para comunicarse de manera colectiva con altos funcionarios de la Casa Blanca. La citación también menciona otros eventos que el grupo había planeado para las semanas entre la derrota de Trump en las elecciones de noviembre y el ataque del 6 de enero.

El panel ha acelerado su investigación en las últimas semanas mientras intenta dar con los orígenes del asalto encabezado por los simpatizantes de Trump y encontrar la manera de evitar que un evento similar suceda nuevamente. Partidarios de Trump golpearon e hirieron a agentes de policía para abrirse paso hacia el interior del recinto, destruyeron propiedad y provocaron que los legisladores corrieran por sus vidas. Repitiendo las mentiras de Trump sobre un fraude electoral a gran escala, interrumpieron la certificación de la victoria electoral de Joe Biden y dejaron el Capitolio en una profunda conmoción.

Entre las personas citadas a comparecer se encuentran Amy Kremer, fundadora y presidenta de Women for America First; Kylie Kremer, fundadora y directora ejecutiva de Women for America First; Cynthia Chafian, organizadora que solicitó el primer permiso para realizar la marcha; Caroline Wren, cuyo nombre, según la comisión, aparece en la solicitud de permiso de la marcha del 6 de enero como Asesora VIP; y Maggie Mulvaney, quien según el panel, aparece en el permiso como Dirigente VIP.