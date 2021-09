AP EXPLICA: ¿Por qué el café podría aumentar de precio?

se duplicaron a finales de julio, alcanzando niveles no vistos desde 2014. Aunque los precios han disminuido un poco, continúan altos, en aproximadamente 1,90 dólares la libra.

Los amantes del café que ya pagan 8 dólares o más por una bolsa en el supermercado o hasta 5 dólares por una taza podrían sentirse desalentados por el incremento de los precios, pero el aumento de éstos en el mercado internacional de futuros no siempre golpea al consumidor.

A continuación un vistazo a algunos factores que podrían determinar si los estadounidenses tendrán que pagar más por su dosis matutina de cafeína en un futuro próximo.

¿QUÉ HA SUCEDIDO?

Una sequía persistente seguida de dos heladas en julio afectó la producción de café en Brasil y disparó de inmediato los precios al mayoreo del popular grano arábica, a más de 2 dólares la libra. Las heladas afectarán considerablemente la cosecha 2022-2023, dijo Carlos Mera, analista de mercados del café en Rabobank.

Las heladas en Brasil se sumaron a una pasarela de inconvenientes: dificultades en las cadenas de suministro a causa de la pandemia de coronavirus, una escasez de contenedores para enviar el grano, falta de mano de obra y otros problemas en la producción. Si se agrega un aumento a los costos en casi todo se tiene una taza más amarga para los amantes del café.

Esto no tiene precedentes, dijo Alexis Rubinstein, director editorial de Coffee & Cocoa para la firma de corretaje de materias primas StoneX Group. Jamás había ocurrido esta tormenta perfecta. Por lo general sólo había sido un escenario de oferta y demanda".

Jamás habíamos enfrentado un problema de oferta y demanda aunado a problemas de logística, laborales y una pandemia global, agregó.

¿POR QUÉ PODRíAN SUBIR LOS PRECIOS MINORISTAS?

Aunque es difícil determinar la magnitud de la cosecha perdida en Brasil, Mera señaló que las proyecciones varían entre 2 millones y 6 millones de sacos menos de café. Equivalen a aproximadamente 12% de la producción del mayor productor mundial de arábica, el grano de café de más venta en el mundo. Menor oferta casi siempre resulta en precios más altos.

Grace Wood, analista del sector para la firma investigadora de mercados IBISWorld, dijo que si los consumidores no ven un incremento en los precios del café a finales de este año, con seguridad lo harán en 2022 debido a las previsiones de un aumento en la demanda per cápita.

Eso simplemente contribuirá a una mayor demanda, que a su vez va a alterar todavía más las operaciones y causar mayores dificultades a los operadores, que ya están teniendo problemas de abastecimiento, señaló Wood.

Mera indicó que las personas que compran café en la tienda de comestibles posiblemente verán un aumento notable en el precio, ya que aproximadamente la mitad del costo de esa bolsa en el anaquel corresponde al grano mismo. Sin embargo, en las grandes cafeterías, agregó, el costo del grano representa apenas alrededor de 5% de una taza de café caliente, así que los que tuestan el grano "quizá no necesiten trasladar los incrementos de inmediato.

¿HAY CERTEZA DE QUE AUMENTARíN LOS PRECIOS MINORISTAS?

Parece probable, aunque el aumento de precios en el mercado internacional de futuros no implica necesariamente que suban los de su tostador favorito. Los cultivos dañados en Brasil están a más de un año de su cosecha, tiempo suficiente para que muchos factores se reviertan.

Rubinstein dijo que con frecuencia los precios más altos en el mercado internacional pueden estimular la producción ”los agricultores tendrán más dinero para invertir en su cosecha”, y si hay más oferta de café en el mercado, los precios bajarán. Pero esto también depende de si los grandes tostadores tienen suficiente café almacenado para sortear el periodo de precios altos.

Starbucks, el minorista de café más grande del mundo, dejó entrever que no necesitará aumentar sus precios debido a la baja en la producción de Brasil. En una teleconferencia con inversionistas cuando los precios del café arábica alcanzaron sus niveles más altos, Kevin Johnson, presidente y director general de la cadena cafetera con sede en Seattle, dijo que su compañía tiene existencias para 14 meses, suficientes para cubrir 2021 y la mayor parte del año fiscal 2022.

¿QUÉ HAY DE MI TOSTADOR LOCAL?

Incluso los tostadores pequeños independientes de café de grano firman contratos para comprarlo con mucha anticipación, de forma que, en caso de que ocurra una escasez como la de Brasil, no se vean paralizados. También se abastecen de diversos países, así que a menudo los faltantes en una región pueden ser cubiertos por otra.

Chris Vigilante, copropietario de las tiendas Vigilante Coffee en los suburbios de Washington, D.C. en Maryland, dijo que la mayoría de los tostadores artesanales no compran su café en el mismo mercado internacional de materias primas en el que concurren gigantes como Nestlé y Keurig Dr. Pepper. Así que (Brasil) no repercutirá tanto en nosotros, pero sí sentiremos la presión, declaró Vigilante.

Dijo que él paga entre 3,50 y 5,50 dólares la libra de la mayoría de sus granos, que son de mayor calidad y producidos por fincas más pequeñas. No planea aumentar precios, pero señaló que, si otros pequeños establecimientos lo hacen, posiblemente se deba a que se les elevaron los costos en otros elementos imprescindibles.

He visto a otros tostadores de café artesanales hablando acerca de aumentar sus precios, pero me parece que no se debe a un encarecimiento del café, sino a un aumento en los costos de otros suministros, como tazas y equipo, señaló Vigilante.

””-

Marcelo Silva de Sousa contribuyó a este despacho desde Brasil.