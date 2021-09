NY: Secretaria de Justicia defiende investigación a Cuomo

La secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, rechazó las críticas de Andrew Cuomo al informe de su oficina en el que detalló las denuncias de abuso sexual contra el exgobernador, quien según ella nunca se ha hecho responsable de su propia conducta.

En declaraciones a dirigentes de grupos empresarios, ONG y otras organizaciones neoyorquinas, James reivindicó el informe de 165 páginas publicado en agosto y según el cual Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres. El gobernador demócrata renunció inmediatamente después.

El señor Cuomo tiene mucho que decir sobre estos asuntos, pero jamás se ha responsabilizado por su propia conducta. Jamás ha rendido cuentas sobre la manera como su conducta afectó nuestro gobierno estatal, dijo James, que también es demócrata.

Cuomo ha negado enfáticamente haber maltratado a mujeres de manera intencional y ha dicho que las presiones para que renuncie obedecieron a motivos políticos. Dijo que renunciaba para evitarle al estado meses de perturbación. Desde su salida ha promovido columnas de opinión en redes sociales que ponen en duda la independencia de la investigación e insinúan que su saluda del gobierno fue una operación política hábilmente orquestada.

Esto es política. A cada paso de principio a fin, tuiteó la semana pasada.

La investigación de la oficina de James, que tomó cinco meses y no tuvo carácter penal, concluyó que 11 mujeres dentro y fuera del gobierno estatal dijeron la verdad al afirmar que Cuomo las manoseó e hizo comentarios sugestivos sobre su vida sexual. El informe incluyó los esfuerzos de sus colaboradores para desacreditar a algunas de las acusadoras.

No perdamos de vista lo importante, dijo James. No se trata de mí. No se trata del señor Cuomo sino de los sobrevivientes de su acoso. La gente del estado de cuya confianza abusó. Y la gente que creyó en él, como yo. Nadie está por encima de la ley. Y nuestro estado puede mejorar hacia adelante.