EEUU: expresidente Toledo puede ser extraditado a Perú

puede presentar un recurso de habeas corpus en busca de frenar la extradición una corte federal de distrito sería la que decida si da lugar o no a ese pedido.

Si la corte de distrito falla luego en favor del gobierno, la persona podrá entonces apelar la negación del habeas corpus ante una Corte Federal de Apelaciones, dijo Fels.

El habeas corpus es una petición para que la persona bajo arresto pueda ser llevada ante un juez o una corte.

La extradición del expresidente Toledo debe ser aprobada en ultima instancia por el Departamento de Estado estadounidense.

Los abogados de Toledo no respondieron de manera inmediata mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

En su decisión, Hixson dijo que en el caso hubo contradicciones e inconsistencias entre los dos principales testigos de la fiscalía. Sin embargo, eso no elimina las pruebas suficientes que hacen creer que Toledo cometió confabulación y lavado de dinero, declaró el juez.

El caso duró bastante porque la defensa de Toledo pidió postergaciones a las audiencias repetidamente al decir que los documentos debían ser traducidos al español.

Estados Unidos extraditó a expresidente de Panamá Ricardo Martinelli en 2018.

Los corresponsales de Associated Press, Franklin Briceno y Gisela Salomón, contribuyeron a este reporte.