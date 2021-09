EEUU: expresidente Toledo puede ser extraditado a Perú

Un juez federal estadounidense resolvió el martes que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, puede ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.

El juez Thomas Hixson, de la corte del distrito norte de California, firmó la orden después de que Toledo batallara su extradición en un largo proceso. Perú pedía la extradición desde 2018.

Toledo fue detenido en 2019 en Estados Unidos por una solicitud de extradición ligada a sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó en su país. Tiempo después se le cambió por un arresto domiciliario.

Los fiscales peruanos afirman que Toledo habría recibido hasta 35 millones de Odebrecht para favorecerlo en diversas obras de infraestructura durante su gestión entre 2001 y 2006.

Hixson dijo en su orden de 30 páginas que la corte ha oído y considerado las pruebas de criminalidad y cree que son suficientes para sostener los cargos de confabulación y lavado de dinero bajo las provisiones del tratado de extradición entre Estados Unidos y la República del Perú.

Mientras algunos abogados consultados por Associated Press dijeron que Toledo puede apelar, otros expertos dijeron que puede presentar una moción de habeas corpus. La extradición del expresidente debe ser aprobada por el Departamento de Estado estadounidense.

Los abogados de Toledo no respondieron de manera inmediata mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

En su decisión, Hixson dijo que en el caso hubo contradicciones e inconsistencias entre los dos principales testigos de la fiscalía. Sin embargo, eso no elimina las pruebas suficientes que hacen creer que Toledo cometió confabulación y lavado de dinero, declaró el juez.

El caso duró bastante porque la defensa de Toledo pidió postergaciones a las audiencias repetidamente al decir que los documentos debían ser traducidos al español.

Estados Unidos extraditó a expresidente de Panamá Ricardo Martinelli en 2018.

Los corresponsales de Associated Press, Franklin Briceno y Gisela Salomón, contribuyeron a este reporte.