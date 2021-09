Moulin Rouge!" y "The Inheritance" triunfan en los Tony

presentaron la lista de artistas de Broadways fallecidos el último año, incluidos ídolos como McNally, Harold Prince y Larry Kramer.

El espectáculo del domingo se amplió de sus típicas tres horas a cuatro, con Audra McDonald repartiendo premios durante las dos primeras horas y Leslie Odom Jr. presentando el especial Broadway™s Back! para la segunda mitad, en la que se entregaron los tres trofeos más importantes: mejor reposición de una obra, mejor obra y mejor musical.

El especial en vivo también incluyó a David Byrne y el elenco de American Utopia interpretando Burning Down the House ante una multitud de pie y aplaudiendo. Byrne les dijo que tal vez no recueden cómo bailar después de tanto tiempo, pero que podían intentarlo.

John Legend y el elenco de Ain™t Too Proud interpretaron My Girl y Ain™t Too Proud to Beg, y Josh Groban y Odom Jr. cantaron Beautiful City de Godspell, que le dedicaron a los educadores. Ben Platt y Anika Noni Rose interpretaron Move On de Sunday in the Park with George.

Para las nominaciones de este año había apenas 18 obras de teatro y musicales elegibles de la temporada 2019-2020, una fracción de los 34 espectáculos de la anterior. Normalmente hay 26 categorías competitivas; esta vez hubo 25 con varias mermadas.

La última ceremonia de los premios Tony fue en 2019. El virus obligó a los teatros de Broadway a cerrar abruptamente el 12 de marzo de 2020, lo que aniquiló todos los shows y la temporada de primavera. Varios reabrieron recientemente, incluidos los llamados tres grandes Wicked, Hamilton y The Lion King.

