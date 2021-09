Los Tony y especial esperan dar impulso necesario a Broadway

Los premios Oscar, Grammy, Emmy y Globos de Oro celebraron sus ceremonias durante la pandemia. Ahora es el turno de los premios Tony, que celebran una forma de arte que realmente necesita un impulso: el teatro en vivo.

El espectáculo del domingo se amplió de sus típicas tres horas a cuatro, con Audra McDonald repartiendo premios durante las dos primeras horas y Leslie Odom Jr. presentando el especial Broadway™s Back! para la segunda mitad, en la que se entregarán los tres trofeos más importantes: mejor reposición de una obra, mejor obra y mejor musical.

Lo que esto hace es brindar la oportunidad de que muchos de estos espectáculos, con la alegría de lo que ofrece Broadway, se exhiban de una manera que ayude a recordar al público en general que estamos aquí y que regresemos y que hay una manera para hacerlo de manera segura, dijo McDonald.

Mientras industrias del entretenimiento como la televisión y el cine encontraron maneras de reiniciarse durante la pandemia, Broadway no pudo hasta ahora debido a impedimentos físicos y financieros. El levantamiento de todas las restricciones de capacidad era crucial para cualquier reapertura, pues la economía de Broadway depende de llenar los teatros a su máxima capacidad.

El aleccionador musical Jagged Little Pill, que se basa en el exitoso álbum de 1995 de Alanis Morissette para contar la historia de una familia estadounidense que se sale de control, llega a los Tony con 15 nominaciones.

Con 14 le sigue Moulin Rouge!, una adaptación de la hiperactiva película musical de Baz Luhrmann de 2001 sobre lo que sucede en un club nocturno parisino a principios de siglo pasado.

Slave Play, la innovadora y vigorizante obra de Jeremy O. Harris que mezcla raza, sexo, deseos tabú y clase, obtuvo una docena de nominaciones, lo que la convierte en la obra no musical más nominada en la historia de los Tony.

Otras puestas destacadas son The Inheritance de Matthew Lopez, con 11 nominaciones, una epopeya de dos partes y siete horas que utiliza Howards End como punto de partida para analizar la vida gay a principios del siglo XXI. Y Tina - The Tina Turner Musical, que obtuvo 12 menciones, sobre la vida del ícono del rock y con canciones que incluyen Let™s Stay Together y Proud Mary.

Este año había apenas 18 obras de teatro y musicales elegibles de la temporada 2019-2020, una fracción de los 34 espectáculos de la anterior. Normalmente hay 26 categorías competitivas; este año hay 25 con varias mermadas. Pero los conocedores del teatro piensan que una entrega de premios es crucial ahora.

Yo diría que es más importante que nunca, en cierto modo, dijo James Corden, quien fue el anfitrión de los Tony en 2016. Si hay un año en el que deberíamos celebrarlos es este año, cuando la vida entera de la gente ha sido puesta patas arriba.

Entre otras nominaciones interesantes, está por verse si Celia Rose Gooding, hija de la ganadora del Tony LaChanze, ganará por su trabajo en Jagged Little Pill; si el favorito de la audiencia Danny Burstein finalmente recibe un Tony por Moulin Rouge! The Musical, y si Karen Olivo se alza con el honor a la mejor actriz en un musical pese a haber renunciado a Moulin Rouge! en un momento frustrante para Broadway.

McDonald, ganadora de seis premios Tony, no es solo presentadora. Compite por el premio a la mejor actriz en una obra y, si gana, rompería su propio récord como la artista más galardonada en la historia de los Tony. Aaron Tveit, en tanto, tiene asegurado el premio al mejor actor en un musical: es el único nominado en la categoría. La votación para las nominaciones se realizó en marzo.

La última ceremonia de los premios Tony fue en 2019. El virus obligó a los teatros de Broadway a cerrar abruptamente el 12 de marzo de 2020, lo que aniquiló todos los espectáculos y la temporada de primavera. Varios reabrieron recientemente, incluidos los llamados tres grandes Wicked, Hamilton y The Lion King.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.