Cinta rumana se alza con la Concha de Oro en San Sebastián

La cinta rumana Crai Nou" ("Blue Moon) de la directora Alina Grigore conquistó el sábado la Concha de Oro a la mejor película en la 69na edición del Festival de Cine de San Sebastián, mientras que Noche de fuego de Tatiana Huezo obtuvo el premio Horizontes Latinos a la mejor película latinoamericana.

La ceremonia de premiación destacó el trabajo de múltiples mujeres: la Concha de Plata a la mejor dirección fue para Tea Lindeburg por la película Du som er i himlen" ("As in Heaven), mientras que la Concha de Plata a la mejor interpretación recayó en dos actrices: la danesa Flora Ofelia Hofmann Lindalh, por la misma película, y la estadounidense Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye.

Era la primera vez que el festival premiaba a actores de cualquier género en una misma categoría.

Entre otros galardonados, Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru y Javier Sánchez recibieron la Concha de Plata a la mejor interpretación de un elenco por su trabajo en Quién lo impide.

Los distintos jurados del Festival han optado este año por un cine social y comprometido, en especial con los problemas de las mujeres en todo el mundo.

Otras premiadas fueron Claire Mathon por la fotografía de Enquete sur un scandale d™etat™" ("Undercover), Lucile Hadzihalilovic con el premio especial del jurado por Earwig, y Lena Lenskih y Ekaterina Perfilova con el premio New Directos por Nich ™ya" ("Unwanted).

El premio Zabaltegi-Tabakalera fue para Vórtex del argentino Gaspar Noé.