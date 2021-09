Con la ayuda de BTS, la ONU busca conectarse con la juventud

El contraste entre la exuberancia juvenil de los chicos del grupo BTS que dicen no necesitar Permiso para bailar y los trajes grises de la venerable institución no pudo ser más llamativo.

El hecho de que las Naciones Unidas hayan permitido que BTS filmase un video musical y pronunciase un discurso durante la Asamblea General fue un nuevo indicio del deseo de la ONU de cortejar a los jóvenes para ganar peso en la escena internacional.

El humorista Trevor Noah comentó en su programa que los viejos que vieron esto seguramente se preguntaron ˜¿quién diablos son estos chicos?™, mientras que los jóvenes se preguntaron ˜¿qué diablos es la ONU?™, el organismo creado hace 76 años famoso por su burocracia.

En su discurso inaugural de la Asamblea, el secretario general de la ONU Antonio Guterres prácticamente regañó a los líderes mundiales por defraudar a la juventud al no tomar medidas firmes para combatir el cambio climático, las desigualdades y la falta de oportunidades educativas, entre otras cosas.

Aproximadamente el 60% de los futuros votantes se sienten traicionados por sus gobiernos, expresó Guterres. Debemos demostrarles a los chicos y a nuestros jóvenes que, a pesar de la gravedad de la situación, el mundo tiene un plan y los gobiernos piensan implementarlo.

Guterres reflejó el sentir de mucha gente. Otros líderes mundiales, desde Eslovaquia hasta las Maldivas, de Letonia a Costa Rica, usaron también un tono conciliatorio hacia los aproximadamente 1.800 millones de personas de 10 a 24 años que hay en el mundo.

Ha surgido una nueva generación en los últimos 30 años, dijo el presidente de Letonia Egilis Levits. A los jóvenes les preocupa el cambio climático y la desinformación. Quieren crear sociedades inclusivas, en las que las personas de todas las generaciones, orígenes y comunidades se sienten incluidas, no de palabra, sino en la práctica.

Con este fin, Guterres anunció la creación de una nueva Oficina de la Juventud en la ONU, para acortar las divisiones generacionales. Si bien se dieron pocos detalles de su funcionamiento y su presupuesto, se supone que esta oficina abordará temas de interés para las personas de 15 a 29 años, incluidos el cambio climático y las desigualdades mundiales.

La nueva oficina será una expansión del trabajo iniciado por un enlace con la juventud que ha procurado arreglos con empresas y lanzado movimientos sociales a partir de su prédica, el carisma de sus colaboradores y los teléfonos celulares.

La actual secretaria para la juventud es Jayathma Wickramanayake, quien dijo que figuras como Malala Yousafzai y Greta Thunberg le han dado visibilidad a la agenda del pueblo y que las redes sociales han tenido un gran impacto en las promoción de sus valores.

Yousafzai era una estudiante paquistaní cuando recibió un balazo en la cabeza por predicar el derecho de las mujeres a una educación, mientras que Thunberg es la adolescente sueca que pasó a ser un punto de referencia en la lucha contra el cambio climático. Ambas hablaron ante las Naciones Unidas en años recientes.

Al despejar el camino para que los jóvenes luchen por causas importantes, dijo Wickramanayake, las dos muchachas ayudan a combatir la noción de que los jóvenes carecen de la experiencia y de los conocimientos necesarios para lidiar con dirigentes mundiales y resolver problemas relacionados con la educación o el cambio climático.

Tener esas referencias con proyección mundial y la posibilidad de hablar con las personas más poderosas del mundo ha destruido esos estereotipos, manifestó.

Wickramanayake tiene 30 años y es la persona más joven del gabinete de Guterres.

Casi un millón de personas sintonizaron el lunes el canal de la ONU en YouTube para ver a BTS hablando de los problemas de la juventud, el COVID-19 y el bienestar de la Tierra. El video musical de BTS en la ONU ”que bien puede ser confundido con una video promocional del organismo mundial” ya ha sido visto 16 millones de veces en el mismo canal. La ONU tiene solo 1,7 millones de suscriptores.

He escuchado que a los adolescentes y los veinteañeros les están diciendo ˜la generación perdida del COVID™, que perdieron el rumbo cuando necesitaban las oportunidades más diversas, dijo RM, el líder de BTS, en su discurso. Pero considero que no corresponde decir que están perdidos solo porque los adultos no pueden ver lo que están haciendo.

